Анулювання рахунків в Ощадбанку — що мають знати власники карток у 2026 році

Банківське відділення. Фото: Новини.LIVE, Ощадбанк. Колаж: Новини.LIVE

У державній фінустанові "Ощадбанк" пояснили, чи передбачена можливість дистанційного анулювання рахунків, що особливо актуально біженцям та внутрішньо переміщеним особам (ВПО). У банку уточнили особливості відповідної процедури у 2026 році.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на повідомлення на сторінці Ощадбанку у соцмережі Facebook.

Актуальність закриття рахунків онлайн в Ощадбанку

Із питанням до банку щодо способів закриття карткових рахунків поточного року звертаються клієнти фінустанови. Громадяни цікавляться, чи не планує банк запровадити сучасний підхід у вигляді дистанційного закриття карт через мобільний застосунок чи портал "Ощад24".

Такий спосіб суттєво спростив би життя багатьох клієнтів, які не мають фізичної можливості прибути для відповідної процедури до банківського відділення.

"А коли буде можливість закривати карткові рахунки через додаток або заяву підписну ЕЦП на електронну пошту?", — йдеться в одному в одному зі звернень на сторінці банку.

Правила закриття рахунків у 2026 році

Як пояснив представник банку, згідно з чинними внутрішніми правилами, цьогоріч для того, щоб закрити рахунок, клієнти мають особисто звертатись у відділення банку з метою написання відповідної заяви. Закривати картки необхідно в тому відділенні, де їх були видано, або в тій же області. Також з собою необхідно взяти:

паспорт громадянина/документ, що посвідчує особу;

банківську картку.

В Ощадбанку поки не передбачається запровадження нового способу закриття рахунків.

Якщо на картці є борг, то його спочатку треба погасити, якщо немає і не відбувається будь-яких операцій, то його можуть анулювати автоматично через три роки.

"На жаль, закрити рахунок дистанційно немає змоги, та якщо у вас на рахунку відсутній залишок коштів та немає заборгованості, для закриття можна звернутися у будь-яке зручне відділення банку. Також рахунок може бути автоматично закритий банком через 3 роки, якщо ним не користуватися та на ньому відсутній залишок коштів", — пояснив представник банку.

Що ще варто знати про закриття рахунків

Якщо клієнти Ощадбанку перебувають за кордоном чи в іншому регіоні, і не мають можливості прийти у відділення, то у банку раніше рекомендували оформити довіреність.

Зокрема, для біженців це можна зробити в консульстві у своїй країні перебування. На основі цього довірена особа може особисто прийти у відділення банку, подати заяву та закрити картковий рахунок.

Після цього картку необхідно віддати працівнику банку, який має її знищити.

