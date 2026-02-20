Зарплата на рівні 25 000 грн та надбавки у 50% від окладу — кому гарантує держава

Працівник в офісі та гроші. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

У 2026 році працівникам, які виконують одну з соціально-важливих робіт, держава гарантує заробітну плату на рівні щонайменше 25 000 грн. Також за особливий характер праці та напружену роботу передбачені надбавки до 50% від розміру окладу.

Про особливості оплати праці таких спеціалістів розповідають Новини.LIVE.

Хто має право на зарплату у 25 000 грн +50% від окладу

Оскільки під час війни виникла потреба у підтримці військових, які повертаються з війни, було офіційно запроваджено нову професію "Фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб".

Таким фахівцям передбачене гарантоване фінансування оплати праці. Згідно з постановою №868, заробітна плата має становити щонайменше 25 тис. грн, куди входитимуть обов'язкові доплати та премії.

Затверджені такі суми оплати праці:

Для фахівців без категорії — заробітна плата за місячну норму праці дорівнює 25 тис. грн; Для фахівців першої-другої категорії та провідних спеціалістів — мінімально 25 тис. грн та додаткові надбавки.

Останній категорії таких працівників передбачені додаткові надбавки за фактично відпрацьований час:

до 50% від розміру окладу — за особливий характер праці;

до 50% від рівня окладу — за складну, напружену роботу.

Кого беруть на роботу фахівцем із супроводу ветеранів

Фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб відносять до штатних працівників комунальних закладів сфери управління у сільських, селищних та міських радах.

Ключовими обов'язками таких спеціалістів є надання різноманітної підтримки ветеранів. А саме:

супровід ветеранів/демобілізованих осіб/членів родин за державними напрямами та послугами;

надання вичерпної інформації щодо наявних послуг та соцгарантії щодо житла, реабілітації та праці;

забезпечення таких осіб первинною психологічною допомогою;

моніторинг нагальних потреб, збір аналітики та подання звітів.

Пріоритетно на такі посади приймають кілька категорій громадян:

мають статус ветерана війни;

є особливі заслуги перед Батьківщиною;

статус постраждалого учасника Революції Гідності;

є спорідненість із загиблими/померлими ветеранами.

Що ще треба знати про оплату праці у 2026 році

Як свідчать дані порталу Work.ua, за останній рік українські громадяни почали заробляти на 17% більше. Станом на лютий 2026 року середня зарплата в Україні становить 27 500 грн.

Рік тому показник середньої зарплати перебував на позначці 23 500 грн. Зростання зарплати по країні неоднорідне, адже в Києві зросла на 18%, а в Херсоні — лише на 5%.

В інших обласних центрах середні зарплати становлять:

Львів — 30 000 грн (проти 25 000 грн рік тому);

Ужгород — 27 500 грн (проти 23 700 грн);

Чернівці — 26 000 грн (проти 22 500 грн);

Рівне — 25 000 грн (проти 20 500 грн).

