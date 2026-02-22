Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Комісія у ПриватБанку — за які нарахування можуть стягувати гроші

Комісія у ПриватБанку — за які нарахування можуть стягувати гроші

Ua ru
Дата публікації: 22 лютого 2026 07:01
ПриватБанк стягує комісію за нарахування аліментів — деталі
Картка ПриватБанку, телефон і гроші. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Українцям на банківські картки нараховують не тільки зарплати, а й інші виплати, наприклад аліменти. Фінустанови, як правило, не стягують комісії за нарахування цільових коштів, однак у державному ПриватБанку ця послуга може бути платною.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на сайт "Мінфін". 

Реклама
Читайте також:

Детальніше про комісію за нарахування аліментів у ПриватБанку 

Як розповіла одна з клієнток, аліменти вона отримує на картку для виплат і ПриватБанк систематично стягує з цих грошей комісію за нарахування. Дописувачка зауважає, що цього б не мало бути, адже це цільові кошти, хоча в банку декілька років тому їй повідомили, що аліменти такими не вважаються.

"Тому цікаве роз'яснення з цього приводу, чи мають вони право брати комісію? Якщо ні — то чи повернуть утримані кошти, а це не один рік і місяць", — написала вона.

Що відповіли у банку

ПриватБанк наразі не відреагував на скаргу клієнтки. Однак один із користувачів у своєму коментарі зауважив, що комісія за нарахування аліментів стягується, оскільки банк та виконавча служба не уклали договір щодо оплати комісії за рахунок держструктури. 

За словами дописувача, якби такий договір був, тоді у ПриватБанка не було б підстав для стягнення комісії після зарахування грошей на картку для виплат. 

Раніше повідомлялося, що ПриватБанк запустив нову послугу для клієнтів, які оплачують покупки грошима з карток. Відтепер вони отримуватимуть цифрові фіскальні чеки. Також ми розповідали, що клієнти ПриватБанку не переплачуватимуть за деякі грошові перекази. Так, удвічі менші тарифи діятимуть до кінця березня цього року. 

ПриватБанк гроші аліменти банк комісія
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації