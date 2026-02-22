ПриватБанк стягує комісію за нарахування аліментів — деталі

Картка ПриватБанку, телефон і гроші. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Українцям на банківські картки нараховують не тільки зарплати, а й інші виплати, наприклад аліменти. Фінустанови, як правило, не стягують комісії за нарахування цільових коштів, однак у державному ПриватБанку ця послуга може бути платною.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на сайт "Мінфін".

Детальніше про комісію за нарахування аліментів у ПриватБанку

Як розповіла одна з клієнток, аліменти вона отримує на картку для виплат і ПриватБанк систематично стягує з цих грошей комісію за нарахування. Дописувачка зауважає, що цього б не мало бути, адже це цільові кошти, хоча в банку декілька років тому їй повідомили, що аліменти такими не вважаються.

"Тому цікаве роз'яснення з цього приводу, чи мають вони право брати комісію? Якщо ні — то чи повернуть утримані кошти, а це не один рік і місяць", — написала вона.

Що відповіли у банку

ПриватБанк наразі не відреагував на скаргу клієнтки. Однак один із користувачів у своєму коментарі зауважив, що комісія за нарахування аліментів стягується, оскільки банк та виконавча служба не уклали договір щодо оплати комісії за рахунок держструктури.

За словами дописувача, якби такий договір був, тоді у ПриватБанка не було б підстав для стягнення комісії після зарахування грошей на картку для виплат.

Раніше повідомлялося, що ПриватБанк запустив нову послугу для клієнтів, які оплачують покупки грошима з карток. Відтепер вони отримуватимуть цифрові фіскальні чеки. Також ми розповідали, що клієнти ПриватБанку не переплачуватимуть за деякі грошові перекази. Так, удвічі менші тарифи діятимуть до кінця березня цього року.