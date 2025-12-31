Ринок праці в Україні — де можна знайти роботу

Співбесіда. Фото: Донецька ОДА

Український ринок праці переживає постійну трансформацію у зв'язку з війною. Компанії повідомляють про дефіцит кадрів, в кількох областях масово звільняють людей, а зарплату з'їдає інфляція.

Як виглядає ринок праці сьогодні і які зміни його торкнулися — в матеріалі Новини.LIVE.

Ринок праці в цифрах

Український ринок праці парадоксальний — країна воює, бізнес скаржиться на брак людей, жінки все частіше виконують так звану чоловічу роботу, деякі професії відчувають дефіцит кадрів через мобілізаційний процес.

За даними Європейської бізнес асоціації, у 2025 році дефіцит кваліфікованих кадрів відчули 74% компаній. Дефіцит робочої сили залишається головним викликом ринку праці.

Ринок праці у 2025 році. Фото: Європейська бізнес асоціація

Статистика дефіциту кадрів на ринку праці України. Фото: Європейська бізнес асоціація

Відповідно, зростає і кількість вакансій. За даними Державної служби зайнятості, станом на 1 грудня 2025 року на популярних сайтах з пошуку роботи налічувалося 232 пропозиції роботи, що на 2% більше, ніж станом на відповідну дату минулого року.

Причини такої ситуації очевидні: мобілізація, міграція, виснаження від війни. Мільйони людей виїхали закордон, сотні тисяч служать у Збройних Силах України.

Мобілізаційний процес вплинув не лише на зменшення кількості робочих рук через відправлення людей до війська, а і через так зване "переховування від ТЦК". Коли чоловіки звільнилися з роботи і сидять вдома, аби уникнути мобілізації.

"Через призов чоловіків на військову службу, ускладняється укомплектування робочих місць, на яких традиційно працювали чоловіки. Якщо до початку війни у структурі безробітних жінки становили 55%, то сьогодні частка жінок зросла до 81%", — йдеться у звіті Державної служби зайнятості.

Де шукати роботу

Ринок праці ніколи не був однаковим по всій країні, на це впливає безліч факторів. Однак якщо раніше все залежало від специфіки регіону з промислової точки зору, то зараз диктує правила безпекова ситуація.

Чисельність звільнених працівників перевищує чисельність прийнятих на роботу саме у регіонах де ведуться бойові дії. Найбільш суттєво — в Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській та Харківській областях. А от кількість прийнятих на роботу найбільше фіксують у Київській та Львівській областях, а також в самій столиці.

Люди на зупинці в Києві. Фото: Новини.LIVE

Відбувся перекіс на користь великих міст, де концентруються великі компанії, креативні індустрії. Крім того, ринок праці розвивається у містах з великою кількістю переселенців, які також шукають роботу. Тому знайти роботу у Львові, або ж Ужгороді вже не так складно як до війни, адже на захід країни переїхала велика частка українського бізнесу.

Зарплати в Україні

Середні зарплати в офіційній статистиці зростають. За даними Державної служби статистики у жовтні 2025 року середній розмір зарплати штатних працівників складав 26,9 тис. грн, що на 1 тис. грн більше ніж у серпні поточного року. Однак, реальні доходи з’їдають інфляція, дорожча оренда житла й послуги.

Раніше ми писали, які правила індексації виплат заробітних плат діятимуть у 2026 році. Також цікаво дізнатися, чи будуть підвищення зарплат у 2026 році.