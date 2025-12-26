Зарплати в Україні вийшли на довоєнний рівень — що прогнозують на 2026 рік

Підрахунки на калькуляторі. Фото: Freepik

У 2025 році в Україні розмір заробітної плати зміг відновитися після падіння на початку повномасштабного вторгнення РФ та перевищити довоєнний рівень. Більшість компаній підвищили рівень оплати праці своїх працівників.

Про це свідчать дані дослідження GMK Center.

За інформацією Державної служби статистики, середня заробітна плата у жовтні поточного року підвищилась до 26,9 тис. грн. У третьому кварталі номінальна зарплата зросла на 20% у річному вимірі, а реальна — на 6,2% проти відповідного показника минулого року.

Аналітики нагадують, що реальна заробітна плата, враховуючи посилення інфляції, опустилась до найнижчого рівня у 2022 році (на 11,9%) через руйнування підприємств, зупинку виробництв, труднощі з логістикою і колапс у регіонах, які охопили бойові дії. Проте динаміка на ринку почала покращуватися з 2023 році (на 4,1% у річному вимірі), у 2024 році темпи набрали ще більших обертів (на 15,6%).

Графіка зміни рівня зарплати. Джерело: GMK Center

Опитування Європейської Бізнес Асоціації свідчить, що у 2025 році в Україні 96% компаній підвищили оплату праці для своїх підлеглих. Здебільшого від 11% до 20% або до 10%.

Ці дані підтверджує кадровий портал Robota.ua. Там стверджують, що половина компаній підвищила зарплату всім, 41% — частково.

Серед особливостей на українському ринку праці:

Дефіцит кадрів через мобілізацію, міграцію та нестачу спеціалістів; нестача менеджерів із продажу та керівників середньої ланки; Нерівномірне підвищення плати праці між сферами — найшвидша динаміка спостерігається у робітничих/технічних спеціальностях (за час війни зросли зарплати різноробочих на 384%, до 23 тис. грн, малярів — на 215%, до 47 тис. грн); Перехід бізнесу у тіньовий сектор через побоювання призову частина чоловіків проти офіційного працевлаштування (2,2−2,5 млн працюють неофіційно, через що бюджет недоотримує 200−265 млрд грн щороку); Диспропорції по регіонах — промисловість мігрувала на західну частину країни, де спостерігається активізація виробництва та будівництва, а в прифронтових регіонах економічна активність впала; Розрив у зарплатах між очікуваннями та реальністю — у 2025 році українці просили в середньому 27,3 тис. грн, а компанії пропонували 24,5 тис. грн.

Прогнози щодо підвищення зарплати у 2026 році

У Європейській Бізнес Асоціації провели опитування, яке засвідчило, що у 2026 році 94% компаній мають намір підвищити оплату праці.

За даними дослідження Robota.ua, очікуються подібні тенденції: 54% роботодавців хочуть переглянути зарплати у бік підвищення, 8% — ні, половина компаній закладе зростання фонду оплати на 6−15%.

Як свідчать дані Національного банку, у 2025 році збільшення реальної зарплати фіксують на 6,2% проти минулого року, а номінальної — на 19,8%.



Раніше ми повідомляли, кому з працівників з січня 2026 року в Україні підвищать зарплату до 40%. Йдеться про категорії громадян, які працюють в одній з важливих сфер під час воєнного стану.

Ще розповідали, що з нового року працівники освітньої галузі отримають на 30% вищу заробітну плату. Восени очікується підвищення виплат ще на 20%.