Головна Фінанси Допомога по безробіттю у грудні — якими будуть виплати

Допомога по безробіттю у грудні — якими будуть виплати

Ua ru
Дата публікації: 8 грудня 2025 08:00
Допомога з безробіття 2025 — хто отримає у грудні та якими можуть бути виплати
Хлопець закрив обличчя руками. Фото: Unsplash

В Україні громадянам виплачують грошову допомогу по безробіттю. У грудні 2025 року розмір виплат варіюється від 650 до 21 924 гривень на місяць — залежно від стажу, попереднього доходу та як довго триває безробіття.

Про це йдеться на сайті Дія

Кому платять допомогу по безробіттю

На грошову допомогу можуть претендувати українці працездатного віку, які ще не досягли пенсійного віку,  наприклад ті, хто має право на пенсію за вислугою років або за пільговим стажем. Також виплати надаються:

  • особам з інвалідністю, які не досягли пенсійного віку та отримують пенсію або державну соціальну допомогу;
  • особам молодше 16 років, якщо вони вже влаштовувалися на роботу, але втратили місце після змін в організації виробництва, скороченням штату або ліквідацією підприємства.

Розмір допомоги по безробіттю у грудні 2025 року

На суму впливають страховий стаж, причини звільнення та попередній дохід. Мінімальну допомогу — від 650 до 1 тисячі гривень на місяць платять:

  • особам, які втратили роботу порушивши трудову дисципліну;
  • українцям, у яких страховий стаж за попередній рік становить менш як шість місяців;
  • молодим людям, які після навчання чи служби перебувають у пошуках першої роботи.

Іншим категоріям громадян суму грошової допомоги по безробіттю рахують, визначивши страховий стаж. Наприклад:

  • якщо стаж до 2 років — 50% середнього заробітку;
  • від 2 до 6 років — 55%;
  • від 6 до 10 років — 60%;
  • понад 10 років — 70%.

Допомога з часом зменшується. Зокрема, перші 90 днів держава виплачує 100% розрахованої суми, наступні 90 днів — 80%, а після цього — 70%. Допомогу по безробіттю можуть надавати 360 днів впродовж двох років, а якщо йдеться про людей передпенсійного віку — до 720 днів.

Водночас максимальна сума допомоги не може бути більшою за чотирикратний прожитковий мінімум (на початок 2025 року — це понад 21 тис. грн).

Як оформити допомогу по безробіттю

У грудні подати заявку можна у будь-якому центрі зайнятості, незалежно від місця проживання. Для цього потрібно мати:

  • заяву про надання статусу безробітного;
  • довідку про середню заробітну плату (її можна сформувати через Дію);
  • трудову книжку або її електронний аналог;
  • паспорт чи інший документ, що посвідчує особу;
  • військовий квиток (за наявності).

Оформлення триває 1 робочий день. Послуга є безкоштовною. 

Раніше ми розповідали, що частина українців отримає у грудні фіндопомогу від УВКБ ООН. Відомо, яку суму виплатять людям. Дізнавайтесь також, за що українцям 40+ заплатять по 2 тисячі гривень

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
