Середня зарплата у Львові у грудні 2025 — які суми заробляють жителі міста

Середня зарплата у Львові — скільки зараз заробляють люди
Львів, як і Київ, завжди був і залишається "магнітом" для туристів. При чому йдеться не лише про іноземців. Ба більше — є люди, які їхали до міста Лева задля красивої архітектури, але залишалися тут працювати через перспективу збудувати кар'єру та зростаючу зарплату.
Редакція Новини.LIVE розповідає, яка середня зарплата у Львові у грудні 2025 року.
Скільки у середньому платять у Львові
Як свідчать дані на сайті з пошуку роботи Work.ua, зарплата у Львові станом на грудень тримається на позначці у 29 тисяч гривень. Це лише на 1 тисячу гривень менше, ніж середній показник у Києві.
За рік середня зарплата зросла на 23%. Зауважимо, що медіану зарплат розрахували на підставі даних з 14 399 вакансій, які розміщувалися на сайті з пошуку роботи у Львові впродовж останніх трьох місяців.
Найбільше зросла зарплата у диспетчерів. Так, за 12 місяців показник зріс на 56%, тож у грудні цим фахівцям платять 55 тисяч гривень. Заробіток юристів збільшився на 56% — до 35 тисяч гривень у грудні.
Менеджери проєктів зараз заробляють по 45 тисяч гривень — це на 50% більше, ніж рік тому. Зростання виплат електриків становить 46%, у Львові вони щомісяця заробляють по 35 тисяч гривень.
Популярні вакансії у Львові та середня зарплата
До списку популярних вакансій увійшли:
- Менеджер з продажів — середня зарплата 37,5 тисячі гривень.
- Експедитор — 33 тисячі гривень.
- Менеджер по роботі з клієнтами — 31 тисяча гривень.
- Різнороб — 28,5 тисячі гривень.
- Вантажник — 27,7 тисячі гривень.
- Комірник — 27,5 тисячі гривень.
- Пекар — 27,5 тисячі гривень.
- Офіціант — 26 тисяч гривень.
- Офіс-менеджер — 25 тисяч гривень.
- Бариста — 24 тисячі гривень.
- Касир — 23,6 тисячі гривень.
По 24 тисячі гривень у Львові платять продавцям-консультантам, а адміністратори можуть у середньому заробляти по 23,5 тисячі гривень.
Раніше ми розповідали про регіони України із найбільшою середньою зарплатою. Зазначимо, що в цілому цей показник по країні у грудні 2025 року зупинився на позначці у 27 тисяч гривень. Також ми писали, чи можуть роботодавці виплати ще одну зарплату своїм підлеглим наперед. Відомо, від яких умов це залежить.
Читайте Новини.LIVE!