Середня зарплата у Львові у грудні 2025 — які суми заробляють жителі міста

Людина тримає в руках купюри по 500 гривень. Фото: Новини.LIVE

Львів, як і Київ, завжди був і залишається "магнітом" для туристів. При чому йдеться не лише про іноземців. Ба більше — є люди, які їхали до міста Лева задля красивої архітектури, але залишалися тут працювати через перспективу збудувати кар'єру та зростаючу зарплату.

Редакція Новини.LIVE розповідає, яка середня зарплата у Львові у грудні 2025 року.

Реклама

Читайте також:

Скільки у середньому платять у Львові

Як свідчать дані на сайті з пошуку роботи Work.ua, зарплата у Львові станом на грудень тримається на позначці у 29 тисяч гривень. Це лише на 1 тисячу гривень менше, ніж середній показник у Києві.

Як змінилася середня зарплата у Львові. Скриншот: Work.ua

За рік середня зарплата зросла на 23%. Зауважимо, що медіану зарплат розрахували на підставі даних з 14 399 вакансій, які розміщувалися на сайті з пошуку роботи у Львові впродовж останніх трьох місяців.

Найбільше зросла зарплата у диспетчерів. Так, за 12 місяців показник зріс на 56%, тож у грудні цим фахівцям платять 55 тисяч гривень. Заробіток юристів збільшився на 56% — до 35 тисяч гривень у грудні.

Менеджери проєктів зараз заробляють по 45 тисяч гривень — це на 50% більше, ніж рік тому. Зростання виплат електриків становить 46%, у Львові вони щомісяця заробляють по 35 тисяч гривень.

Популярні вакансії у Львові та середня зарплата

До списку популярних вакансій увійшли:

Менеджер з продажів — середня зарплата 37,5 тисячі гривень. Експедитор — 33 тисячі гривень. Менеджер по роботі з клієнтами — 31 тисяча гривень. Різнороб — 28,5 тисячі гривень. Вантажник — 27,7 тисячі гривень. Комірник — 27,5 тисячі гривень. Пекар — 27,5 тисячі гривень. Офіціант — 26 тисяч гривень. Офіс-менеджер — 25 тисяч гривень. Бариста — 24 тисячі гривень. Касир — 23,6 тисячі гривень.

По 24 тисячі гривень у Львові платять продавцям-консультантам, а адміністратори можуть у середньому заробляти по 23,5 тисячі гривень.

Раніше ми розповідали про регіони України із найбільшою середньою зарплатою. Зазначимо, що в цілому цей показник по країні у грудні 2025 року зупинився на позначці у 27 тисяч гривень. Також ми писали, чи можуть роботодавці виплати ще одну зарплату своїм підлеглим наперед. Відомо, від яких умов це залежить.