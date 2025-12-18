Відео
Середня зарплата в Дніпрі — розмір у грудні 2025

Ua ru
Дата публікації: 18 грудня 2025 15:13
Зарплати в Україні — скільки у середньому виплачують в Дніпрі у грудні
Людина тримає гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

В Україні станом на кінець 2025 року середня зарплата наблизилася до рівня у 27 000 гривень. Водночас у містах цей показник може відрізнятися у більшу чи меншу сторону. 

Редакція Новини.LIVE розповідає, скільки у середньому заробляють у місті Дніпро. 

Читайте також:

Середня зарплата у Дніпрі

У грудні 2025 року зарплата в місті є на 1 000 гривень меншою за показник по країні. За інформацію на сайті Work.ua, в місті у середньому виплачують працівникам до 26 тисяч гривень, однак більшість роботодавців нараховують людям більші суми.  Цю статистику порахували за даними з понад 12 000 вакансій, які публікувалися на порталі з пошуку роботи.

Якщо говорити про найбільш високооплачувані посади, то серед них: 

  • керівник відділу продажу — 75 000 гривень (за рік виплата побільшала на 88%);
  • рієлтор — 60 000 гривень (на 41%);
  • начальник виробництва — 50 000 гривень (на 33%);
  • менеджер ЗЕД — 50 000 гривень (+25%);
  • виконроб — 47 500 гривень (+36%);
  • будівельник — 40 000 гривень (+45%);
  • друкар — 40 000 гривень (+60%).

У кого найбільші зарплати 

Наразі йдеться про тих, хто працює на керівних посадах у відділах продажів.  За рік їхні зарплати підросли на 88%, що дозволяє їм отримувати по 75 000 гривень. На 62% більше, ніж на початку 2025 року тепер отримують громадяни, які працюють пакувальниками. Йдеться про зарплату у 35 000 гривень.

У друкарів виплати зросли на 60% — до 40 000 гривень, а люди, які вміють виконувати різну за складністю роботу (різноробочі), зараз заробляють на 60% більше — 30 000 гривень. В будівельників зарплати за рік зросли на 50%, тож у грудні вони заробляють 40 000 гривень.

Як повідомлялося раніше, українці, які наразі живуть у Польщі, можуть готуватися отримувати більші виплати. Усе тому, що мінімальна зарплата у сусідній країні зросте з 1 січня 2026 року, а швидке економічне зростання у 2025 році лише сприятиме добробуту громадян. Також ми розповідали про середню зарплату у Львові. Відомо, чи заробляють львів'яни більше за дніпрян. 

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
