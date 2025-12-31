Видео
В четырех областях массово увольняют людей — где найти работу

Дата публикации 31 декабря 2025 14:30
Рынок труда в Украине — где можно найти работу
Собеседование. Фото: Донецкая ОГА

Украинский рынок труда переживает постоянную трансформацию в связи с войной. Компании сообщают о дефиците кадров, в нескольких областях массово увольняют людей, а зарплату съедает инфляция.

Как выглядит рынок труда сегодня и какие изменения его коснулись — в материале Новини.LIVE.

Читайте также:

Рынок труда в цифрах

Украинский рынок труда парадоксальный — страна воюет, бизнес жалуется на нехватку людей, женщины все чаще выполняют так называемую мужскую работу, некоторые профессии испытывают дефицит кадров из-за мобилизационного процесса.

По данным Европейской бизнес ассоциации, в 2025 году дефицит квалифицированных кадров почувствовали 74% компаний. Дефицит рабочей силы остается главным вызовом рынка труда.

рынок труда
Рынок труда в 2025 году. Фото: Европейская бизнес ассоциация
рынок труда
Статистика дефицита кадров на рынке труда Украины. Фото: Европейская бизнес ассоциация

Соответственно, растет и количество вакансий. По данным Государственной службы занятости, по состоянию на 1 декабря 2025 года на популярных сайтах по поиску работы насчитывалось 232 предложения работы, что на 2% больше, чем по состоянию на соответствующую дату прошлого года.

Причины такой ситуации очевидны: мобилизация, миграция, истощение от войны. Миллионы людей выехали за границу, сотни тысяч служат в Вооруженных Силах Украины.

Мобилизационный процесс повлиял не только на уменьшение количества рабочих рук из-за отправки людей в армию, но и из-за так называемого "укрытия от ТЦК". Когда мужчины уволились с работы и сидят дома, чтобы избежать мобилизации.

"Из-за призыва мужчин на военную службу, усложняется укомплектование рабочих мест, на которых традиционно работали мужчины. Если до начала войны в структуре безработных женщины составляли 55%, то сегодня доля женщин выросла до 81%", — говорится в отчете Государственной службы занятости.

Где искать работу

Рынок труда никогда не был одинаковым по всей стране, на это влияет множество факторов. Однако если раньше все зависело от специфики региона с промышленной точки зрения, то сейчас диктует правила ситуация с безопасностью.

Численность уволенных работников превышает численность принятых на работу именно в регионах, где ведутся боевые действия. Наиболее существенно — в Донецкой, Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях. А вот количество принятых на работу больше всего фиксируют в Киевской и Львовской областях, а также в самой столице.

как люди добираются в Киеве без метро
Люди на остановке в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Произошел перекос в пользу крупных городов, где концентрируются крупные компании, креативные индустрии. Кроме того, рынок труда развивается в городах с большим количеством переселенцев, которые также ищут работу. Поэтому найти работу во Львове или Ужгороде уже не так сложно как до войны, ведь на запад страны переехала большая часть украинского бизнеса.

Зарплаты в Украине

Средние зарплаты в официальной статистике растут. По данным Государственной службы статистики в октябре 2025 года средний размер зарплаты штатных работников составлял 26,9 тыс. грн, что на 1 тыс. грн больше чем в августе текущего года. Однако, реальные доходы съедают инфляция, более дорогая аренда жилья и услуги.

Ранее мы писали, какие правила индексации выплат заработных плат будут действовать в 2026 году. Также интересно узнать, будут ли повышения зарплат в 2026 году.

зарплаты работа увольнение рынок труда вакансии
Антонина Карташева - Журналистка
Автор:
Антонина Карташева
