Головна Фінанси Зарплати у 2026 році — які діятимуть правила індексації виплат

Зарплати у 2026 році — які діятимуть правила індексації виплат

Ua ru
Дата публікації: 29 грудня 2025 14:30
Заробітна плата у 2026 році — нові правила нарахування індексації
Підрахунок на калькуляторі. Фото: Freepik

В Україні з січня 2026 року індексацію заробітної плати обнулять, відповідно до нових норм закону про державний бюджет. Це означає, що встановлять єдиний підхід для визначення базового місяця.

Про це свідчить закон №4695-IX "Про Держбюджет-2026".

Читайте також:

Правила індексації зарплати у 2026 році

Згідно зі статтею 41 закону про головний кошторис країни, передбачається обнулення індексації зарплати, а тому в січні наступного року суми осучаснення виплат, які виникли у грудні поточного року, нараховувати не будуть.

Як відомо, індексація зарплати можлива у разі перевищення 103% індексу споживчих цін (ІСЦ), розрахованого наростаючим підсумком щодо базового місяця.

"Установити, що обчислення індексу споживчих цін для індексації грошових доходів населення провадиться наростаючим підсумком починаючи з січня 2026 року, який приймається за 1 або 100 відсотків. Сума індексації, яка склалася у грудні 2025 року, у січні 2026 року не нараховується", — йдеться в документі.

Такий підхід говорить про те, що з 1 з січня 2026 року знову встановлять єдиний підхід у питанні визначення базового місяця для обчислення індексації.

Тобто наступного року, як і поточного, потрібно буде орієнтуватися на базовий місяць січень, а не грудень, як було зазвичай. З огляду на це, у січні-березні 2026 року індексації зарплати не буде. Передбачається, що вперше така можливість може з'явитися лише у квітні, за умови що індекс споживчих цін за лютий буде перевищувати 103%.

Нова мінімальна зарплата у 2026 році

Наступного року в країні переглянуть законодавчо встановлений мінімум оплати праці за некваліфіковану роботу, нижче якого роботодавці не мають права платити підлеглим за виконану місячну норму праці.

Згідно з законом про держбюджет на 2026 рік, рівень мінімальної зарплати з 1 січня зміниться наступним чином:

  1. Погодинний розмір: 52 грн (більше на 4 грн, 2025 року було 48 грн);
  2. Місячний розмір: 8 647 грн (вище на 647 грн проти показника 2025 року).

Такою вищевказана сума буде до вирахування обов’язкових податків (мінус 18% ПДФО та 5% військового збору), а після — становитиме близько 6 658 грн "на руки".

Раніше ми повідомляли, що цьогоріч розмір зарплати зміг відновитися після суттєвого падіння на початку війни: 96% компаній підвищили рівень оплати праці. Також відомо, що чекає ринок праці з 2026 року.  

Ще писали про зміни в зарплатах деяких спеціалістів з 2026 року. Зокрема, передбачається підвищення виплат для працівників освіти загалом протягом року на 50%.

Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
