Головна Фінанси Українця змусили повернути 12 000 грн допомоги з безробіття: що він порушив

Українця змусили повернути 12 000 грн допомоги з безробіття: що він порушив

Дата публікації: 22 березня 2026 11:29
Гроші лежать на столі. Фото: Новини.LIVE
Гроші лежать на столі. Фото: Новини.LIVE

Одного із жителів Дніпра змусили повернути понад 12 000 гривень допомоги по безробіттю. Виявилося, що чоловік майже 3 місяці незанно отримував виплати від держави. Обман викрили.

Про це йдеться у постанові Шевченківського районного суду в місті Дніпро, передає Новини.LIVE.

Що відомо про ситуацію

Як з'ясувалося, чоловік у травні 2022 року через оформив статус безробітного у застосунку Дія. Під час оформлення він підтвердив, що ознайомився з обов’язками, які полягали у тому, що потрібно попередити про обставини, які впливають на виплати.

Водночас під час перебування на обліку він виїхав за кордон, де перебував з 9 липня по 28 жовтня 2022 року — загалом 112 днів. Українець не повідомив про цей факт в Центр зайнятості не було поінформовано, хоча закон зобов'зує це робити. 

Як вказується у матеріалах справи, якщо безробітний перебуває за кордоном понад 30 календарних днів, тоді фіндопомогу скасовують з 31-го дня. Попри це, відповідачу надходили гроші. Нарахування тривали з 8 жовтня по листопад 2022 року.

Центр зайнятості, коли виявив порушення, завимагав повернути гроші. Та чоловік цього так і не зробив, тож установа подала позов до суду.

Після виявлення порушення центр зайнятості звернувся до особи з вимогою добровільно повернути переплату, однак кошти повернуті не були. Тоді установа подала позов до суду.

Що було далі

Зважаючи на те, що безробітний порушив вимогу й не повідомив про обставину, яка впливає на виплати та продовжував отримувати допомогу по безробіттю, хоча тривалий час перебував за межами України, суд постановив:

  • стягнути з відповідача 12 062,99 гривень незаконно отриманої допомоги;
  • додатково стягнути 3 028 гривень судового збору.

Що ще варто знати

Нагадаємо, з 1 січня, за інформацією Державної служби зайнятості, безробітним в Україні виплачують 3 900 гривень допомоги — це мінімальна сума. Максимальний розмір виплат 8 647 гривень. Торік ця сума дорівнювала 8 000 гривень. 

Раніше нардеп Юрій Камельчук в етері Новини.LIVE повідомив, що в Україні можуть залишитися без роботи 8 000 шахтарів

"Стратегія уряду — закрити усі шахти. І пояснення цьому дуже просте: вони не вміють управляти вугільною галуззю. Це показали, як мені здається, останні 30 років, адже жодної лави яка стабільно б працювала за цей час не було", — сказав він.

За його словами, зараз йде мова про ліквідацію двох копалень "Львіввугілля" та двох шахт у Львівсько-Волинському басейні. 

Також ми розповідали, чи має платити аліменти безробітний батько. Ці виплати, як правило, є обов'язковими для дітей, батьки яких розлучилися. 

Часті питання 

Як українцям оформити допомогу по безробіттю в Дії?

Усе, що потрібно для оформлення допомоги по безробіттю в Дії, це:

  • увійти або зареєструватися на порталі, використовуючи електронний підпис (КЕП);
  • заповнити анкету безробітного та обрати зручний центр зайнятості;
  • написати номер соціального рахунку (якщо є); 
  • підвантажити скан-копії документів — паспорта, трудової книжки, диплома чи військового квитка.

І наостанок — підписати заяву електронним підписом.

В яких числах приходить допомога по безробіттю?

Щомісяця, 10, 20 та 30 (або 31 числа), відомості щодо безробітного громадянина отримує Держказначейство. Надалі, впродовж наступних 5 днів, кошти нараховують на банківську картку отримувача. Саму допомогу призначають вже наступного дня, як людина отримує статус безробітного. 

суд фінансова допомога безробітній грошова допомога виїзд за кордон
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
