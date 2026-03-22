Украинца заставили вернуть 12 000 грн пособия по безработице: что он нарушил

Одного из жителей Днепра заставили вернуть более 12 000 гривен пособия по безработице. Оказалось, что мужчина почти 3 месяца незанно получал выплаты от государства. Обман разоблачили.

Об этом говорится в постановлении Шевченковского районного суда в городе Днепр, передает Новини.LIVE.

Как выяснилось, мужчина в мае 2022 года через оформил статус безработного в приложении Дія. При оформлении он подтвердил, что ознакомился с обязанностями, которые заключались в том, что нужно предупредить об обстоятельствах, которые влияют на выплаты.

При этом во время пребывания на учете он выехал за границу, где находился с 9 июля по 28 октября 2022 года — всего 112 дней. Украинец не сообщил об этом факте в Центр занятости не был проинформирован, хотя закон обязывает это делать.

Как указывается в материалах дела, если безработный находится за границей более 30 календарных дней, тогда финпомощь отменяют с 31-го дня. Несмотря на это, ответчику поступали деньги. Начисления продолжались с 8 октября по ноябрь 2022 года.

Центр занятости, когда обнаружил нарушения, потребовал вернуть деньги. Но мужчина этого так и не сделал, поэтому учреждение подало иск в суд.

Учитывая то, что безработный нарушил требование и не сообщил об обстоятельстве, которое влияет на выплаты и продолжал получать пособие по безработице, хотя длительное время находился за пределами Украины, суд постановил:

взыскать с ответчика 12 062,99 гривен незаконно полученного пособия;

дополнительно взыскать 3 028 гривен судебного сбора.

Напомним, с 1 января, по информации Государственной службы занятости, безработным в Украине выплачивают 3 900 гривен помощи — это минимальная сумма. Максимальный размер выплат 8 647 гривен. В прошлом году эта сумма равнялась 8 000 гривен.

Ранее нардеп Юрий Камельчук в эфире Новости.LIVE сообщил, что в Украине могут остаться без работы 8 000 шахтеров.

"Стратегия правительства — закрыть все шахты. И объяснение этому очень простое: они не умеют управлять угольной отраслью. Это показали, как мне кажется, последние 30 лет, ведь ни одной лавы которая стабильно бы работала за это время не было", — сказал он.

По его словам, сейчас идет речь о ликвидации двух шахт "Львовуголь" и двух шахт во Львовско-Волынском бассейне.

Также мы рассказывали, должен ли платить алименты безработный отец. Эти выплаты, как правило, являются обязательными для детей, родители которых развелись.

Частые вопросы

Как украинцам оформить пособие по безработице в Дії?

Все, что нужно для оформления пособия по безработице в Дії, это:

войти или зарегистрироваться на портале, используя электронную подпись (КЭП);

заполнить анкету безработного и выбрать удобный центр занятости;

написать номер социального счета (если есть);

подгрузить скан-копии документов - паспорта, трудовой книжки, диплома или военного билета.

И напоследок — подписать заявление электронной подписью.

В каких числах приходит пособие по безработице?

Ежемесячно, 10, 20 и 30 (или 31 числа), сведения о безработном гражданине получает Госказначейство. В дальнейшем, в течение следующих 5 дней, средства начисляют на банковскую карточку получателя. Саму помощь назначают уже на следующий день, как человек получает статус безработного.