Часткове безробіття — на яку допомогу від держави можна розраховувати

Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE

Працівники та фізичні особи-підприємці, якщо втратили частину доходу через скорочення або з причини зупинки виробництва, можуть отримувати допомогу від держави з листопада 2025 року. Програма розрахована на підтримку бізнесу під час економічних криз, надзвичайних ситуацій або воєнного стану.

Про це йдеться на порталі Дія.

Реклама

Читайте також:

Хто отримає виплати по частковому безробіттю

Отримати допомогу можуть:

наймані працівники, які втратили частину заробітку;

фізичні особи-підприємці, чий дохід суттєво скоротився.

Щоб держава надала підтримку, потрібно виконати одну, але дуже важливу умову — сплачувати єдиний соціальний внесок (ЄСВ) впродовж останніх шести місяців до того, як виникло часткове безробіття.

Причини для оформлення допомоги по частковому безробіттю

Основні вимоги є такими:

скорочення або зупинка виробництва, що охопило щонайменше 20% працівників;

зменшення робочого часу на 30% і більше.

Виплати надаються, якщо відсутні борги із зарплати, сплачені відповідні податки та внески.

Скільки виплачує держава та як довго

Максимальна сума допомоги не перевищує 50% мінімальної зарплати. Оформити її можна двома способами:

через електронний кабінет роботодавця на сайті Державної служби зайнятості;

особисто у центрі зайнятості за місцем діяльності.

Заявки розглядаються до п’яти робочих днів, рішення повідомляють протягом трьох. Виплати здійснюються до 180 календарних днів протягом трьох років.

Раніше ми розповідали, що мінімальна зарплата у листопаді становитиме 8 тисяч гривень. Але на руки працівники отримають менші суми. Також ми писали, що UNICEF Ukraine виплачуватиме населенню грошову допомогу на зиму. Виплати отримують громадяни з населених пунктів поблизу лінії фронту.