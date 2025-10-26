Відео
Україна
Допомога з часткового безробіття — на яких умовах її виплачують

Дата публікації: 26 жовтня 2025 14:05
Оновлено: 14:19
Часткове безробіття — на яку допомогу від держави можна розраховувати
Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE

Працівники та фізичні особи-підприємці, якщо втратили частину доходу через скорочення або з причини зупинки виробництва, можуть отримувати допомогу від держави з листопада 2025 року.  Програма розрахована на підтримку бізнесу під час економічних криз, надзвичайних ситуацій або воєнного стану.

Про це йдеться на порталі Дія

Хто отримає виплати по частковому безробіттю

Отримати допомогу можуть: 

  • наймані працівники, які втратили частину заробітку; 
  • фізичні особи-підприємці, чий дохід суттєво скоротився. 

Щоб держава надала підтримку, потрібно виконати одну, але дуже важливу умову — сплачувати єдиний соціальний внесок (ЄСВ) впродовж останніх шести місяців до того, як виникло часткове безробіття. 

Причини для оформлення допомоги по частковому безробіттю 

Основні вимоги є такими:

  • скорочення або зупинка виробництва, що охопило щонайменше 20% працівників; 
  • зменшення робочого часу на 30% і більше.  

Виплати надаються, якщо відсутні борги із зарплати, сплачені відповідні податки та внески. 

Скільки виплачує держава та як довго 

Максимальна сума допомоги не перевищує 50% мінімальної зарплати. Оформити її можна двома способами: 

  • через електронний кабінет роботодавця на сайті Державної служби зайнятості;
  • особисто у центрі зайнятості за місцем діяльності. 

Заявки розглядаються до п’яти робочих днів, рішення повідомляють протягом трьох. Виплати здійснюються до 180 календарних днів протягом трьох років.

Раніше ми розповідали, що мінімальна зарплата у листопаді становитиме 8 тисяч гривень. Але на руки працівники отримають менші суми. Також ми писали, що UNICEF Ukraine виплачуватиме населенню грошову допомогу на зиму. Виплати отримують громадяни з населених пунктів поблизу лінії фронту.

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
