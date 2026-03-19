Українцям пояснили, як стягнути аліменти, якщо один із батьків за кордоном

Сучасне життя людей доволі непередбачуване, тож іноді доводиться розв’язувати доволі складні проблеми. Наприклад, нерідко в українок виникають ситуації, коли батько дитини виїхав за кордон і вирішив, що перебуваючи в іншій країні може не сплачувати аліменти. Втім, ця обставина не звільняє від обов’язку фінансово піідтримувати дитину до настання повноліття.

У Дніпровському міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції України розповіли, як діє процедура міжнародного стягнення аліментів у 2026 році, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Що відомо про стягнення аліментів за кордоном

Щоб розв’язувати такі питання у міжнародному вимірі Україна приєдналася до Конвенції про стягнення аліментів за кордоном. В Україні Конвенція застосовується щодо відносин між батьками та дитиною до моменту, допоки їй не виповниться 18 років. Водночас деякі норми договору ("Визнання і виконання" та "Загальні положення") поширюються щодо стягнення:

з батьків — на повнолітніх дітей, які є непрацездатними;

на користь дітей, які продовжують навчання — допоки їм не виповниться 23 роки;

з дітей на користь на непрацездатних батьків;

з інших членів сім’ї (баби, діда, онуків, братів, сестер, мачухи, вітчима тощо) — якщо це передбачено законом.

Як стягнути аліменти

Як зазначається, стаття 10 Конвенції про стягнення аліментів за кордоном, надає громадянину право на подання заяви, щоб визнати та виконати рішення щодо отримання аліментів. При цьому людина, яка має виплачувати дитині фінансову допомогу, теж може підготувати заяву щодо внесення змін у рішення щодо утримання. Для розгляду справи в документі мають бути дані про:

фінансовий рівень сторін;

ім'я та адресу роботодавця боржника;

характер і місцезнаходження його активів.

Заява подається через Центральні органи — в Україні це Міністерство юстиції та його територіальні органи (міжрегіональні управління).

Як повідомлялося раніше, проти громадян, які систематично не сплачують аліменти, застосовується низка обмежень. Наприклад, їм можуть заборонити виїжджати за кордон чи сідати за кермо автомобіля. Також ми писали, що майно, яке подружжя купувало, перебуваючи у шлюбі, як правило вважається їхньою спільною власністю, навіть якщо один із подружжя не мав доходу. Та коли чоловік і дружина розлучаються, майно не завжди ділиться порівну.

Часті питання

Яку суму аліментів в Україні сплачує безробітний?

Навіть якщо платник аліментів не має роботи, він все одно зобов’язаний давати гроші на дитину щомісяця. Якщо переказів не буде, тоді накопичуватиметься заборгованість, розмір якої визначають державний або приватний виконавець, а якщо виникає спір — тоді суд.

Як суд в Україні визначає розмір аліментів?

Для цього судом проводиться оцінка:

стану здоров’я та матеріального становища дитини й платника;

наявності інших утриманців (дітей, непрацездатних подружжя, батьків);

майна та майнових прав (нерухомість, авто, кошти, корпоративні права, інтелектуальна власність);

доведених витрат платника, якщо відомо про перевищення десятикратного прожиткового мінімуму для працездатної особи без підтвердження джерела коштів;

інших істотних обставин.

Мінімальна сума аліментів у 2026 році не може бути меншою за 50% від прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Рекомендований — повний прожитковий мінімум, якщо у платника є фінансова спроможність.