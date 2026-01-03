Допомога по безробіттю у 2026 році — якими будуть мінімальні та максимальні виплати

Люди в центрі зайнятості. Фото: УНІАН

Українці, які втратили роботу й стали на облік в центр зайнятості, можуть розраховувати на грошову підтримку з боку держави. На тлі інфляції та перегляду соціальних стандартів уряд коригує розмір мінімальних та максимальних виплат на випадок безробіття.

Про те, на які суми допомоги можна розраховувати у 2026 році, розповіли в Державній службі зайнятості.

Який розмір виплат по безробіттю у 2026 році

З 1 січня 2026 року Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України встановив мінімальний розмір допомоги по безробіттю на рівні 3 900 грн (у 2025-му було 3 600 грн).

Таку суму виплачуватимуть:

застрахованим особам, які не мали 7 місяців страхового стажу протягом року до набуття статусу безробітного;

застрахованим особам, які працювали не менше 7 місяців перед настанням безробіття (працювали не повний робочий день, тиждень, відсутні дані для розрахунку середньої заробітної плати на момент призначення допомоги по безробіттю);

внутрішньо переміщеним особам та особам, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, які не мають документів, що підтверджують їх страховий стаж.

Максимальна сума допомоги по безробіттю у 2026 році складає 8 647 грн (у 2025-му було 8 000 грн).

Хто отримуватиме нижче мінімальної суми

Законодавством визначено окремі категорії громадян, для яких розмір матеріального забезпечення на випадок безробіття становитиме удвічі нижче мінімального — 1 650 гривень (у 2025 році — 1 500 грн).

Таку суму у 2026 році виплачуватимуть молоді, яка ще не має страхового стажу та реєструється у центрі зайнятості як безробітна. Також ця норма розповсюджується на осіб, які були звільнені з роботи з певних підстав, передбачених законодавством (наприклад, порушення трудової дисципліни, прогул, втрата довіри тощо).

