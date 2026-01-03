Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Допомога по безробіттю — скільки платитимуть у 2026 році

Допомога по безробіттю — скільки платитимуть у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 3 січня 2026 15:25
Допомога по безробіттю у 2026 році — якими будуть мінімальні та максимальні виплати
Люди в центрі зайнятості. Фото: УНІАН

Українці, які втратили роботу й стали на облік в центр зайнятості, можуть розраховувати на грошову підтримку з боку держави. На тлі інфляції та перегляду соціальних стандартів уряд коригує розмір мінімальних та максимальних виплат на випадок безробіття.

Про те, на які суми допомоги можна розраховувати у 2026 році, розповіли в Державній службі зайнятості.  

Реклама
Читайте також:

Який розмір виплат по безробіттю у 2026 році

З 1 січня 2026 року Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України встановив мінімальний розмір допомоги по безробіттю на рівні 3 900 грн (у 2025-му було 3 600 грн).

Таку суму виплачуватимуть:

  • застрахованим особам, які не мали 7 місяців страхового стажу протягом року до набуття статусу безробітного;
  • застрахованим особам, які працювали не менше 7 місяців перед настанням безробіття (працювали не повний робочий день, тиждень, відсутні дані для розрахунку середньої заробітної плати на момент призначення допомоги по безробіттю);
  • внутрішньо переміщеним особам та особам, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, які не мають документів, що підтверджують їх страховий стаж.

Максимальна сума допомоги по безробіттю у 2026 році складає 8 647 грн (у 2025-му було 8 000 грн).

Хто отримуватиме нижче мінімальної суми

Законодавством визначено окремі категорії громадян, для яких розмір матеріального забезпечення на випадок безробіття становитиме удвічі нижче мінімального — 1 650 гривень (у 2025 році — 1 500 грн). 

Таку суму у 2026 році виплачуватимуть молоді, яка ще не має страхового стажу та реєструється у центрі зайнятості як безробітна. Також ця норма розповсюджується на осіб, які були звільнені з роботи з певних підстав, передбачених законодавством (наприклад, порушення трудової дисципліни, прогул, втрата довіри тощо).

Раніше ми розповідали, що у 2026 році на українців чекає багато фінансових змін. Зокрема йдеться про соціальні стандарти та зарплати

Також дізнавайтеся, хто у січні може отримати грошову допомогу від ООН.

виплати безробіття соціальна допомога безробітній грошова допомога
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації