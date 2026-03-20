Головна Фінанси Майже 8 000 шахтарів в Україні стануть безробітними

Майже 8 000 шахтарів в Україні стануть безробітними

Дата публікації: 20 березня 2026 17:35
Група шахтарів спускається в забій шахти. Фото: УНІАН

В Україні можуть припинити роботу усі державні шахти. Курс на закриття копалень підтримують як Кабінет міністрів, так і Міністерство енергетики. Натомість монопольні компанії взагалі не зацікавлені у розвитку шахт.

Про це сказав в етері Ранок.LIVE народний депутат Юрій Камельчук.

За словами Камельчука, зараз триває ліквідація інфраструктури на заході країни. Йдеться про:

  • дві шахти "Львіввугілля", які вже простоюють;
  • два об'єкти у Львівсько-Волинському басейні, над остаточним закриттям яких вже працюють. 

"Стратегія уряду — закрити усі шахти. І пояснення цьому дуже просте: вони не вміють управляти вугільною галуззю. Це показали, як мені здається, останні 30 років, адже жодної лави яка стабільно б працювала за цей час не було", — сказав Камельчук.

Він зауважив, що спілкувався з деякими монопольними компаніями в Україні й вони не зацікавлені у розвитку інших шахт. Тож робляться аудити для того, щоб перекрити якийсь податковий борг, щоб виставити їх на продаж, які ніхто фактично не купить.

Юрій Камельчук зазначив, що через закриття шахт будуть звільненні 8 000 шахтарів, а 32 000 членів їхніх родин залишаться без засобів для існування.

А ланцюгова реакція в суміжних галузях (логістика, обслуговування, машинобудування) призведе до появи понад 200 000 нових безробітних по всій країні.

Що ще варто знати 

Нагадаємо, українці опалюють свої приватні будинки різними видами палива, однак усі люди зацікавлені у тому, щоб не переплачувати під час заготівлі. Дрова усе ще найдешевшим видом палива, однак серед альтернатив можна виділити й вугілля. У 2026 роціі тонна вугілля коштує від 9 000 до 11 000 гривень. Втім загальні витрати на обігрів помешкання вугіллям можуть сягати 44 000 гривень, адже в осінньо-зимовий сезон знадобиться до 4 тонн ресурсу. 

Часті питання

Скільки часу українцям виплачується допомога по безробіттю?

Усе залежить  від страхового стажу:

  • до 3 років — 180 календарних днів;
  • від 3 до 6 років — 210 календарних днів;
  • від 6 до 12 років — 240 календарних днів;
  • від 12 до 18 років — 270 календарних днів;
  • від 18 до 24 років — 300 календарних днів;
  • від 24 до 30 років — 330 календарних днів;
  • понад 30 років — 360 календарних днів.

Скільки платять українцям на біржі?

Максимальний розмір виплат допомоги по безробіттю у 2026 році — 8 647 гривень. Натомість розмір мінімальної суми становить 3 900 гривень. Молодь, яка шукає роботу та люди, яких звільнили за порушення дисципліни, отримують від держави по 1 650 гривень.
 

Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
