Як нараховуються аліменти, якщо батько втратив роботу — правила

В Україні аліменти — це виплати, які є обов'язковими для одного із батьків. Це гроші на утримання його неповнолітньої дитини. Та багатьох українців цікавить питання: що робити з аліментами, якщо платник втратив роботу.

Детальніше про це розповіли у Координаційному центрі з надання безоплатної правничої допомоги, передає Новини.LIVE.

Виплата аліментів

Отже, навіть якщо платник аліментів не працює і в нього не має доходів — це не звільняє його від обов'язку щомісяця сплачувати гроші на дитину, зазначається на сайті Координаційного центру.

У разі відсутності нарахувань — накопичуватиметься заборгованість. Розмір заборгованості за аліментами обчислює державний або приватний виконавець, а у разі спору — суд. Якщо аліменти визначені, як частка заробітку, тоді заборгованість підв'яжуть до середньої зарплати у регіоні, в якому працює платник аліментів.

Примітно, що сплачувати алменті доведеться, навіть якщо платник зареєструється у центрі зайнятості. У такому разі держава нараховуватиме йому виплати по безробіттю, тож аліменти стягуватимуть саме з цієї допомоги.

Що буде за несплату аліментів

Виконавча служба може заарештувати банківські рахунки та електронні гаманці боржника. Якщо борг буде більшим за суму платежів за три місяці — під стягнення може потрапити й майно.

Водночас у платника аліментів є право звернутися до суду. Тут можуть врахувати матеріальний та сімейний стани платника аліментів й надати відстрочку для погашення заборгованості. В окремих випадках — частково або повністю звільнити від її сплати.

