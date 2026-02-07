Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Чи може безробітний батько не платити аліменти — українцям відповіли

Чи може безробітний батько не платити аліменти — українцям відповіли

Ua ru
Дата публікації: 7 лютого 2026 23:50
Як нараховуються аліменти, якщо батько втратив роботу — правила
Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE

В Україні аліменти — це виплати, які є обов'язковими для одного із батьків. Це гроші на утримання його неповнолітньої дитини. Та багатьох українців цікавить питання: що робити з аліментами, якщо платник втратив роботу. 

Детальніше про це розповіли у Координаційному центрі з надання безоплатної правничої допомоги, передає Новини.LIVE

Реклама
Читайте також:

Виплата аліментів

Отже, навіть якщо платник аліментів не працює і в нього не має доходів — це не звільняє його від обов'язку щомісяця сплачувати гроші на дитину, зазначається на сайті Координаційного центру.

У разі відсутності нарахувань — накопичуватиметься заборгованість. Розмір заборгованості за аліментами обчислює державний або приватний виконавець, а у разі спору — суд. Якщо аліменти визначені, як частка заробітку, тоді заборгованість підв'яжуть до середньої зарплати у регіоні, в якому працює платник аліментів.

Примітно, що сплачувати алменті доведеться, навіть якщо платник зареєструється у центрі зайнятості. У такому разі держава нараховуватиме йому виплати по безробіттю, тож аліменти стягуватимуть саме з цієї допомоги.

Що буде за несплату аліментів

Виконавча служба може заарештувати банківські рахунки та електронні гаманці боржника. Якщо борг буде більшим за суму платежів за три місяці — під стягнення може потрапити й майно.

Водночас у платника аліментів є право звернутися до суду. Тут можуть врахувати матеріальний та сімейний стани платника аліментів й надати відстрочку для погашення заборгованості. В окремих випадках — частково або повністю звільнити від її сплати.

Раніше ми розповідали, чи має чоловік платити аліменти своїй колишній дружині. За українськими законами, саме чоловік з дружиною відповідають за матеріальне забезпечення сім’ї. Дізнавайтесь також, на яких умовах визначаються суми аліментів

робота безробіття гроші аліменти безробітній
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації