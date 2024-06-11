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Україна втрачає мільярди — у Генпрокуратурі розповіли про "чорний експорт" зерна

11 червня 2024 19:14
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор
Україна щороку втрачає мільярди гривень на "чорному експорті" зерна
Збір українського зерна. Фото: Reuters
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор

Україна щороку втрачає мільярди гривень на "чорному експорті" зерна. Недобросовісні підприємства намагаються експортувати зернові без сплати податків та повернення валютної виручки.

Про це заявив заступник генерального прокурора України Дмитро Вербицький в ефірі "Єдиних новин" у вівторок, 11 червня.

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Більшість зерна з України йде нелегально

"Сьогодні я вважаю, що це дійсно є проблемою. Бо більшість зерна йде нелегально — не повертається валютна виручка, не сплачуються податки в бюджет, і країна втрачає мільярди гривень", — заявив Вербицький.

За його словами, загалом останнім часом було попереджено вивезення з території України понад 40 контейнерів сільськогосподарської продукції, яку купили за готівкові кошти. Вказані підприємства ухилились від сплати податків на 32 млн грн.

"Фактично бюджет України не дорахувався б мільйонів гривень. І такий випадок не поодинокий. Зерно нелегально вивозять вантажівками, залізницею та морем. За даними Міністерства економіки, дві з кожних п'яти тон збіжжя вивозиться без сплати податків", — додав прокурор Максим Олефір.

Нагадаємо, вартість пшениці в Україні продовжує зростати, демонструючи стабільну тенденцію до підвищення. Основними причинами такого зростання є несприятливі погодні умови в ключових регіонах-виробниках та геополітична нестабільність, яка впливає на глобальні поставки зерна. Інвестори та аграрії уважно стежать за ситуацією, прогнозуючи подальші коливання цін.

Окрім того, Новини.LIVE з'ясували, що відбувається зараз на українському ринку зерна та які ціни на кукурудзу та ячмінь. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна соняшника та сої.

Ми також писали, що Українська зернова асоціація знизила прогноз врожаю на 2024 рік на 1,5 млн тонн до 74,6 млн тонн зернових та олійних культур порівняно з врожаєм 2023 року, який становив 82,8 млн тонн. Це пов'язано зі скороченням посівних площ через несприятливу цінову кон'юнктуру та посуху в травні в деяких регіонах країни.

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Україна
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