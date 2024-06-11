Збір українського зерна. Фото: Reuters

Україна щороку втрачає мільярди гривень на "чорному експорті" зерна. Недобросовісні підприємства намагаються експортувати зернові без сплати податків та повернення валютної виручки.

Про це заявив заступник генерального прокурора України Дмитро Вербицький в ефірі "Єдиних новин" у вівторок, 11 червня.

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Більшість зерна з України йде нелегально

"Сьогодні я вважаю, що це дійсно є проблемою. Бо більшість зерна йде нелегально — не повертається валютна виручка, не сплачуються податки в бюджет, і країна втрачає мільярди гривень", — заявив Вербицький.

За його словами, загалом останнім часом було попереджено вивезення з території України понад 40 контейнерів сільськогосподарської продукції, яку купили за готівкові кошти. Вказані підприємства ухилились від сплати податків на 32 млн грн.

"Фактично бюджет України не дорахувався б мільйонів гривень. І такий випадок не поодинокий. Зерно нелегально вивозять вантажівками, залізницею та морем. За даними Міністерства економіки, дві з кожних п'яти тон збіжжя вивозиться без сплати податків", — додав прокурор Максим Олефір.

Нагадаємо, вартість пшениці в Україні продовжує зростати, демонструючи стабільну тенденцію до підвищення. Основними причинами такого зростання є несприятливі погодні умови в ключових регіонах-виробниках та геополітична нестабільність, яка впливає на глобальні поставки зерна. Інвестори та аграрії уважно стежать за ситуацією, прогнозуючи подальші коливання цін.

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