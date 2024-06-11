Сбор украинского зерна. Фото: Reuters

Украина ежегодно теряет миллиарды гривен на "черном экспорте" зерна. Недобросовестные предприятия пытаются экспортировать зерновые без уплаты налогов и возврат валютной выручки.

Об этом заявил заместитель генерального прокурора Украины Дмитрий Вербицкий в эфире "Единых новостей" во вторник, 11 июня.

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Большинство зерна из Украины уходит нелегально

"Сегодня я считаю, что это действительно проблема. Поскольку большинство зерна идет нелегально — не возвращается валютная выручка, не уплачиваются налоги в бюджет, и страна теряет миллиарды гривен", — заявил Вербицкий.

По его словам, всего в последнее время был предотвращен вывоз с территории Украины более 40 контейнеров сельскохозяйственной продукции, купленной за наличные средства. Указанные предприятия уклонились от уплаты налогов на 32 млн. грн.

"Фактически бюджет Украины не досчитался бы миллионов гривен. И такой случай не одинок. Зерно нелегально вывозят грузовиками, железной дорогой и морем. По данным Министерства экономики, два из каждых пяти тонн зерна вывозятся без уплаты налогов", — добавил прокурор Максим Олефир.

Напомним, стоимость пшеницы в Украине продолжает расти, демонстрируя стабильную тенденцию к повышению. Основными причинами такого роста являются неблагоприятные погодные условия в ключевых регионах-производителях и геополитическая нестабильность, влияющая на глобальные поставки зерна. Инвесторы и аграрии внимательно следят за ситуацией, прогнозируя дальнейшие колебания цен.

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Мы также писали, что Украинская зерновая ассоциация снизила прогноз урожая на 2024 год на 1,5 млн. тонн до 74,6 млн. тонн зерновых и масличных культур по сравнению с урожаем 2023 года, который составил 82,8 млн. тонн. Это связано с сокращением посевных площадей из-за неблагоприятной ценовой конъюнктуры и засухи в мае в некоторых регионах страны.