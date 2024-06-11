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В Україні стрімко росте ціна на ячмінь — скільки коштують зернові у червні

11 червня 2024 06:30
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Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціни на зернові в Україні станом на 11 червня 2024 року
Трактор у полі. Фото: Freepik
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Через війну з Росією експорт ячменю з України зіштовхнувся із серйозними труднощами. Україна, яка тривалий час займала провідні позиції на світовому ринку зернових, має значні проблеми через російське вторгнення та постійні обстріли портів на Чорному морі, що створює серйозні перепони для зернових експортерів. Крім того, міжсезоння негативно впливає на експорт української агропродукції. За даними аналітиків, на румунському кордоні експорт скоротився на 20%, а на угорському — на 40%.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує ячмінь станом на 11 червня 2024 року.

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Станом на 11 червня середня ціна на ячмінь в Україні становить 6 033 грн за тонну разом з ПДВ.

Ціни на зернові в Україні станом на 11 червня 2024 року
Середня ціна на ячмінь в Україні станом на 11 червня 2​024 року. Фото: tripoli.land

Ціна на ячмінь упродовж останніх днів зросла на 4,5%. Так, у понеділок, 3 червня, середня вартість тонни ячменю дорівнювала 5 773 грн. Протягом п'яти днів ціна на цю зернову культуру невпинно зростала. У суботу,  8 травня, ціна на ячмінь зросла до найвищої позначки за 7 днів — 6 033 грн за тонну. Така ціна на ячмінь тримається й сьогодні.

Ціни на зернові в Україні станом на 11 червня 2024 року
Тижнева динаміка зміни середньої ціни на ячмінь в Україні. Фото: tripoli.land

Як війна з Росією вплинула на експорт зерна

На думку економіста Андрія Новака, український аграрний сектор серйозно постраждав від вторгнення Росії. Ці збитки включають обстріл сільськогосподарських угідь, прямі втрати активів, блокування портів, пошкодження портової інфраструктури та крадіжки зерна з боку російських збройних сил.

"За останні дні у нас різко зросла кількість обстрілів інфраструктурних об'єктів на півдні України. Це відбувається, тому що росіяни не можуть знищити український морський коридор, через те що він проходить по територіальних водах Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — зазначив він.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на українському ринку зерна та які ціни на соняшник. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна пшениці та сої.

Ми також писали, що експорт торішнього врожаю майже завершено. Останні три місяці експорт зернових здійснювався до Європейського Союзу, зокрема до портів Гданська та Балтійських країн. 

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зерно

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