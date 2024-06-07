Ціни на зернові в Україні станом на 7 червня 2024 року — скільки коштує соя

Комбайн у полі сої. Фото: Bloomberg

Вартість сої в Україні стрімко зростає через підвищений попит на світових ринках та скорочення пропозиції. Ситуацію ускладнюють несприятливі погодні умови та логістичні проблеми, які обмежують доступність цього важливого продукту.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соя станом на 7 червня 2024 року.

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Станом на 7 червня середня ціна на сою в Україні становить 17 936 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на сою в Україні станом на 7 червня 2024 року. Фото: tripoli.land

За останній тиждень середня ціна на сою помітно зросла. З суботи, 1 червня, до понеділка, 3 червня, тонна сої коштувала 17 825 грн. У вівторок, 4 червня, вартість сої зросла до 17 911 грн за тонну, а у середу, 5 червня, становила вже 17 936 грн за тонну. Така ціна на цю зернову культуру тримається і нині.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на сою в Україні. Фото: tripoli.land

Як війна з Росією вплинула на експорт зерна

Економіст Андрій Новак вважає, що український аграрний сектор значно постраждав через вторгнення Росії. Збитки включають обстріли сільськогосподарських угідь, прямі втрати активів, блокування портів, пошкодження портової інфраструктури та крадіжки зерна з боку збройних сил РФ.

"За останні дні у нас різко зросла кількість обстрілів інфраструктурних об'єктів на півдні України. Це відбувається, тому що росіяни не можуть знищити український морський коридор, через те що він проходить по територіальних водах Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — сказав він.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на українському ринку зерна та які ціни на кукурудзу та ячмінь. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна соняшника та пшениці.

Також ми писали, що Українська зернова асоціація (УЗА) знизила прогноз врожаю на 2024 рік на 1,5 млн тонн до 74,6 млн тонн зернових та олійних культур, порівняно із врожаєм 2023 року, який становив 82,8 млн тонн. Це пов'язано зі скороченням посівних площ через несприятливу цінову кон'юнктуру та посуху в травні у деяких регіонах країни.