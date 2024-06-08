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Ціни на зерно у червні — як змінилась вартість пшениці в Україні

8 червня 2024 06:30
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Ірина Шпак
редактор
Ціни на зернові в Україні станом на 8 червня 2024 року — скільки коштує пшениця сьогодні
Збір врожаю пшениці. Фото: УНІАН
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Вартість пшениці в Україні продовжує зростати, демонструючи стабільну тенденцію до підвищення. Основними причинами такого зростання є несприятливі погодні умови в ключових регіонах-виробниках та геополітична нестабільність, яка впливає на глобальні поставки зерна. Інвестори та аграрії уважно стежать за ситуацією, прогнозуючи подальші коливання цін.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує пшениця станом на 8 червня.

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Станом на 8 червня 2024 року середня ціна на пшеницю в Україні становить 7 982 грн за тонну разом з ПДВ.

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Середня ціна на пшеницю в Україні станом на 8 червня 2024 року. Фото: tripoli.land

Ціни на пшеницю продовжують зростати. У п'ятницю, 31 травня, тонна пшениці коштувала 7 783 грн, а з суботи, 1 червня, до понеділка, 3 червня, — 7 819 грн. У вівторок, 4 червня, ціна на пшеницю зросла до 7 911 грн за тонну, а у середу, 5 червня, становила вже 7 982 грн за тонну. У четвер, 6 червня, тонна пшениці коштувала 8 002 грн за тонну, а у п'ятницю, 7 червня, — 7 982 грн. Така ціна на цю зернову культуру тримається дотепер.

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Тижнева динаміка зміни середньої ціни на пшеницю в Україні. Фото: tripoli.land

Як війна з Росією вплинула на експорт зерна

Економіст Андрій Новак вважає, що для відновлення зруйнованої сільськогосподарської інфраструктури України потрібно від 56 до 60 мільярдів доларів. Незважаючи на значні втрати, сільське господарство країни продовжує свій шлях відновлення, що підтверджується зростанням як площ посіву, так і обсягів урожаю у минулому році.

"В цьому році попри те, що посівна кампанія проходить під ударами КАБів, її темпи та площі перебувають на минулорічному рівні", — додав експерт.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на українському ринку зерна та які ціни на кукурудзу та ячмінь. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна соняшника та сої.

Ми також повідомляли, що Українська зернова асоціація знизила прогноз врожаю на 2024 рік на 1,5 млн тонн до 74,6 млн тонн зернових та олійних культур порівняно з врожаєм 2023 року, який становив 82,8 млн тонн. Це пов'язано зі скороченням посівних площ через несприятливу цінову кон'юнктуру та посуху в травні в деяких регіонах країни.

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зерно

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