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Ціни на зерно в Україні — скільки коштує ячмінь на початку червня

6 червня 2024 06:30
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Ірина Шпак
редактор
Ціни на зернові в Україні станом на 6 червня 2024 року — скільки коштує ячмінь
Комбайн у полі. Фото: Bloomberg
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Ірина Шпак
редактор

Ціни на зерно в Україні залишаються стабільно високими, підтримуючи позитивну динаміку на ринку. Особливо відзначається зростання вартості ячменю, обумовлене підвищеним попитом на експорт та обмеженими запасами через несприятливі погодні умови. Ринок продовжує пристосовуватися до викликів, забезпечуючи прибутковість для аграріїв.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує ячмінь станом на 6 червня 2024 року.

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Станом на 6 червня середня ціна на ячмінь в Україні становить 5 860 грн за тонну разом з ПДВ.

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Середня ціна на ячмінь в Україні станом на 6 червня 2​024 року. Фото: tripoli.land

Середня ціна на ячмінь суттєво зросла за останній тиждень. Так, у четвер, 30 травня, тонна ячменю коштувала 5 844 грн, а з п'ятниці, 31 травня, до понеділка, 3 червня, — 5 773 грн. У вівторок, 4 червня, вартість ячменю становила 5 855 грн за тонну, а у середу, 5 червня, зросла до 5 860 грн за тонну. Така ціна на ячмінь тримається й сьогодні.

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Тижнева динаміка зміни середньої ціни на ячмінь в Україні. Фото: tripoli.land

Як затримки на західних кордонах позначаються на експорті зернових

Економіст Андрій Новак стверджує, що блокада західних кордонів України, ініційована європейськими фермерами, не має значного впливу на загальний обсяг експорту зернових культур. За його словами, лише невелика частина, менше 5%, української сільськогосподарської продукції транспортується сухопутними шляхами.

"Це неприємно з погляду відносин із нашими сусідами, по-перше, для них самих. Ну і, звісно, це порушення логістики, це порушення договорів щодо термінів постачання продукції. Ясно, що це об'єктивні форс-мажорні обставини, але все одно все це збитки, незручності та додаткові витрати як для виробників, так і для перевізників", — підкреслив експерт.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на українському ринку зерна та які ціни на кукурудзу та сою. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна соняшника та пшениці.

Також ми писали, що більша частина минулорічного врожаю була експортована гуманітарним коридором. А найближчим часом експорт буде тільки нарощуватися та його показники зростатимуть за рахунок нового врожаю.

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