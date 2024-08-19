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Ціни на золото сильно зросли — скільки коштує 1 г дорогоцінних металів у серпні

19 серпня 2024 06:40
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Скільки коштує золото в Україні станом на 19 серпня 2024 року
Злитки золота. Фото: Bloomberg
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

В Україні ціни на золото продовжують стрімко зростати: за останній тиждень вартість цього дорогоцінного металу значно підвищилася. Основними причинами є нестабільність на світових фінансових ринках та зростаючий попит на золото як надійний актив у умовах економічної невизначеності.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 г золота в Україні у серпні.

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У яке золото вигідніше інвестувати

Вибір золота для інвестицій залежить від ваших фінансових цілей і ризикових вподобань. Ось кілька основних варіантів:

  • Фізичне золото (золоті злитки та монети). Це найбільш традиційний спосіб інвестицій у золото. Ви можете зберігати золото у фізичній формі, що забезпечує певний рівень безпеки від фінансових криз. Однак потрібно враховувати витрати на зберігання та страхування.
  • Золоті ювелірні вироби. Хоча ювелірні вироби можуть мати високу вартість через дизайн і майстерність, їхній інвестиційний потенціал може бути нижчим порівняно з чистим золотом через додаткові витрати на виготовлення.
  • Золоті ETF (біржові фонди). Це фінансові інструменти, які відображають вартість золота без необхідності фізичного володіння металом. Вони забезпечують високу ліквідність і легкість у купівлі та продажу, проте можуть мати комісії за управління.
  • Золоті акції. Інвестування в акції компаній, що займаються видобутком та обробкою золота, може бути вигідним, якщо ринок золота росте. Але такі інвестиції несуть у собі додаткові ризики, пов'язані з діяльністю конкретних компаній.
  • Ф'ючерсні контракти на золото. Це високоризикові фінансові інструменти, що дозволяють спекулювати на зміні цін на золото в майбутньому. Вони підходять для досвідчених інвесторів.

Вибір найбільш вигідного варіанту інвестицій у золото залежить від ваших особистих фінансових цілей, ризикових вподобань і терміну інвестування.

Де найдорожче приймають золото

Вибір найвигіднішого місця для здачі золота залежить від його типу та ваших пріоритетів. Для інвестиційного золота найкращими варіантами є спеціалізовані банки або фінансові установи, які пропонують вигідні умови купівлі. Ці заклади часто забезпечують найвищі ціни за грам, особливо якщо золото має сертифікат автентичності.

Інвестори також можуть звернутися до компаній, що спеціалізуються на купівлі дорогоцінних металів, адже вони мають досвід та ресурси для точного оцінювання вартості золота.

Що стосується ювелірного золота, то його краще здавати в ломбарди або ювелірні магазини, які займаються скупкою виробів. Ці заклади можуть запропонувати вигідні умови, включаючи можливість обміну на інші товари або отримання грошових виплат.

Варто також звернути увагу на місцеві ринки та приватні оголошення, де іноді можна знайти вигідні пропозиції. Проте у цьому випадку важливо бути обережним і переконатися в надійності покупця, щоб уникнути можливого шахрайства.

Ціни на золото в серпні

Закупівельні ціни на золото від Національного банку України:

  • Банківський метал (доведений до найвищих проб відповідно до світових стандартів): 3226,03 грн/грам.
  • Банківський метал, який потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості: 3216,35 грн/грам.
  • Золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів: 3193,77 грн/грам.

Закупівельні ціни на золото у брухті від Національного банку України:

  • 333 проба: 1063,53 грн/грам.
  • 375 проба: 1197,66  грн/грам.
  • 500 проба: 1596,89   грн/грам.
  • 583 проба: 1861,97 грн/грам.
  • 585 проба: 1868,36 грн/грам.
  • 750 проба: 2395,33 грн/грам.
  • 900 проба: 2874,39 грн/грам.
  • 916 проба: 2925,49 грн/грам.
  • 958 проба: 3059,63 грн/грам.
  • 999 проба: 3190,58 грн/грам.
  • 999,9 проба: 3193,45 грн/грам.

Середня ціна на золото в ломбардах України: 

  • 333 проба: 1 040 грн/грам.
  • 375 проба: 1 260 грн/грам.
  • 500 проба: 1 685  грн/грам.
  • 583 проба: 1 970 грн/грам.
  • 585 проба: 1 995 грн/грам.
  • 750 проба: 2 540 грн/грам.
  • 900 проба: 3 120 грн/грам.
  • 916 проба: 3 165 грн/грам.
  • 958 проба: 3 365 грн/грам.
  • 999 проба: 3 400 грн/грам.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує алюміній в Україні у серпні. Ще ми зібрали ціни на мідь, чормет та латунь.

Також ми писали, що ціни на золото залишаються поблизу рекордних значень, підкріплені очікуваннями зниження процентної ставки Федеральним резервом США. Додатковий вплив на ціни мали напруженість на Близькому Сході та пильна увага інвесторів до даних про інфляцію в Америці.

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