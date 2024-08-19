Сколько стоит золото в Украине 19 августа 2024 года

Слитки золотые. Фото: Bloomberg

В Украине цены на золото продолжают стремительно расти: за последнюю неделю стоимость этого драгметалла значительно повысилась. Основными причинами являются нестабильность на мировых финансовых рынках и растущий спрос на золото как надежный актив в условиях экономической неопределенности.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 г золота в Украине в августе.

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В какое золото выгоднее инвестировать

Выбор золота для инвестиций зависит от ваших финансовых целей и рисковых предпочтений. Вот несколько основных вариантов:

Физическое золото (золотые слитки и монеты). Это самый традиционный способ инвестиций в золото. Вы можете хранить золото в физической форме, что обеспечивает определенный уровень безопасности финансовых кризисов. Однако следует учитывать расходы на хранение и страхование.

Это самый традиционный способ инвестиций в золото. Вы можете хранить золото в физической форме, что обеспечивает определенный уровень безопасности финансовых кризисов. Однако следует учитывать расходы на хранение и страхование. Золотые ювелирные изделия. Хотя ювелирные изделия могут иметь высокую стоимость из-за дизайна и мастерства, их инвестиционный потенциал может быть ниже по сравнению с чистым золотом из-за дополнительных затрат на изготовление.

Хотя ювелирные изделия могут иметь высокую стоимость из-за дизайна и мастерства, их инвестиционный потенциал может быть ниже по сравнению с чистым золотом из-за дополнительных затрат на изготовление. Золотая ETF (биржевые фонды). Это финансовые инструменты, отражающие стоимость золота без необходимости физического владения металлом. Они обеспечивают высокую ликвидность и легкость в купле и продаже, однако могут иметь комиссии по управлению.

Это финансовые инструменты, отражающие стоимость золота без необходимости физического владения металлом. Они обеспечивают высокую ликвидность и легкость в купле и продаже, однако могут иметь комиссии по управлению. Золотые акции. Инвестирование в акции компаний, занимающихся добычей и обработкой золота может быть выгодным, если рынок золота растет. Но такие инвестиции несут в себе дополнительные опасности, связанные с деятельностью конкретных компаний.

Инвестирование в акции компаний, занимающихся добычей и обработкой золота может быть выгодным, если рынок золота растет. Но такие инвестиции несут в себе дополнительные опасности, связанные с деятельностью конкретных компаний. Фьючерсные контракты на золото. Это высокорисковые финансовые инструменты, позволяющие спекулировать на изменении цен на золото в будущем. Они подходят для опытных инвесторов.

Выбор наиболее выгодного варианта инвестиций в золото зависит от ваших личных финансовых целей, рисковых предпочтений и сроков инвестирования.

Где дороже всего принимают золото

Выбор наиболее выгодного места для сдачи золота зависит от его типа и ваших приоритетов. Для инвестиционного золота лучшими вариантами являются специализированные банки или финансовые учреждения, предлагающие выгодные условия покупки. Эти заведения часто обеспечивают самые высокие цены за грамм, особенно если золото имеет сертификат подлинности.

Инвесторы также могут обратиться к компаниям, специализирующимся на покупке драгоценных металлов, ведь у них есть опыт и ресурсы для точной оценки стоимости золота.

Что касается ювелирного золота, то его лучше сдавать в ломбарды или ювелирные магазины, занимающиеся скупкой изделий. Эти учреждения могут предложить выгодные условия, включая возможность обмена на другие товары или получение денежных выплат.

Следует также обратить внимание на местные рынки и частные объявления, где иногда можно найти выгодные предложения. Однако в этом случае важно быть осторожным и убедиться в надежности покупателя во избежание возможного мошенничества.

Цены на золото в августе

Закупочные цены на золото от Национального банка:

Банковский металл (доведен до самых высоких проб в соответствии с мировыми стандартами): 3226,03 грн/грамм.

Банковский металл, нуждающийся в доведении его признанными производителями до стандартов качества: 3216,35 грн/грамм.

Золото, не отвечающее требованиям качества банковских металлов: 3193,77 грн/грамм.

Закупочные цены на золото в металлоломе от Национального банка Украины:

333 проба: 1063,53 грн/грамм.

375 проба: 1197,66 грн/грамм.

500 проба: 1596,89 грн/грамм.

583 проба: 1861,97 грн/грамм.

585 проба: 1868,36 грн/грамм.

750 проба: 2395,33 грн/грамм.

900 проба: 2874,39 грн/грамм.

916 проба: 2925,49 грн/грамм.

958 проба: 3059,63 грн/грамм.

999 проба: 3190,58 грн/грамм.

999,9 проба: 3193,45 грн/грамм.

Средняя цена на золото в ломбардах Украины:

333 проба: 1 040 грн/грамм.

375 проба: 1 260 грн/грамм.

500 проба: 1 685 грн/грамм.

583 проба: 1 970 грн/грамм.

585 проба: 1 995 грн/грамм.

750 проба: 2 540 грн/грамм.

900 проба: 3 120 грн/грамм.

916 проба: 3 165 грн/грамм.

958 проба: 3 365 грн/грамм.

999 проба: 3 400 грн/грамм.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит алюминий в Украине в августе. Еще мы собрали цены на медь, чермет и латунь.

Также мы писали, что цены на золото остаются вблизи рекордных значений, подкрепленные ожиданиями понижения процентной ставки Федеральным резервом США. Дополнительное влияние на цены оказали напряженность на Ближнем Востоке и внимание инвесторов к данным об инфляции в Америке.