Ціни на брухт чорного металу в Україні станом на 15 серпня 2024 року

Виплавка металу. Фото: Bloomberg

За останній тиждень ціни на чорний метал в Україні залишилися майже незмінними, проте здавання брухту все ще залишається вигідним. Це пояснюється стабільним попитом на метал серед підприємств та вигідними умовами для тих, хто здає сировину.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту чорних металів в Україні у серпні.

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Щоб здати чорний метал на брухт за вищою ціною, варто дотримуватися таких порад:

Зберіть великий обсяг металу. Чим більше у вас брухту, тим більша ймовірність отримати кращу ціну за тонну. Багато приймальних пунктів пропонують знижки або премії за великі партії. Сортуйте метал. Розділіть брухт на різні види металу (наприклад, сталь, чавун), оскільки різні метали мають різну цінність. Чистий та правильно відсортований брухт оцінюється дорожче. Очистіть метал. Видаліть зайві домішки, такі як пластик, гуму або фарбу, які можуть знизити ціну. Чистий метал приймається за вищими розцінками. Слідкуйте за цінами на ринку. Ціни на брухт можуть змінюватися залежно від ринкової ситуації. Виберіть момент, коли ціни найвищі, щоб здати метал. Обирайте надійний пункт приймання. Звертайтеся до перевірених приймальних пунктів, які пропонують чесні умови та конкурентні ціни. Деякі пункти можуть пропонувати додаткові бонуси за постійне співробітництво.

Яка ситуація з металургією в Україні

Економіст Андрій Новак зазначає, що іноземні інвестори зацікавлені у всіх галузях української економіки, включно з металургією. Проте він наголошує, що реальні інвестиції у відновлення металургійної галузі України можливі лише після завершення війни та перемоги України.

"Тільки після цього можна буде оцінювати масштаби відновлення української економіки та, відповідно, обсяг інвестування", — зазначив Новак.

Експерт також наголосив, що для повоєнного відновлення української металургійної промисловості знадобляться інвестиції у розмірі десятків мільярдів доларів.

Ціни на чормет в Україні у серпні

Середні ціни по областях України за 1 кг чормета, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від його виду та стану:

Київська область — від 3,5 грн до 5 грн;

Вінницька область — від 4 грн до 5,5 грн;

Дніпропетровська область — від 4 грн до 6 грн;

Житомирська область — від 4 грн до 5,5 грн;

Закарпатська область — від 4 грн до 5,5 грн;

Запорізька область — від 4,5 грн до 6 грн;

Івано-Франківська область — від 3 грн до 5 грн;

Кіровоградська область — від 3 грн до 5 грн;

Львівська область — від 4 грн до 5,5 грн;

Миколаївська область — від 4 грн до 6 грн;

Одеська область — від 4,5 грн до 6,5 грн;

Полтавська область — від 4 грн до 6 грн;

Сумська область — від 3 до 5,5 грн;

Тернопільська область — від 4 грн до 6,5 грн;

Харківська область — від 4 грн до 6 грн;

Хмельницька область — від 4 грн до 6 грн;

Черкаська область — від 3,5 грн до 5,5 грн;

Чернівецька область — від 3 грн до 5,5 грн;

Чернігівська область — від 3 грн до 5 грн.

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