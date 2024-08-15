Ціни на золото наближаються до рекорду

Золоті злитки. Фото: Bloomberg

Ціни на золото залишаються поблизу рекордних значень, підкріплені очікуваннями зниження процентної ставки Федеральним резервом США. Додатковий вплив на ціни мали напруженість на Близькому Сході та пильна увага інвесторів до даних про інфляцію в Америці.

Про це повідомляє Reuters.

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Ціни на золото піднялися на 0,4%, досягнувши 2 474,04 доларів за унцію (31,1035 грамів), що майже досягло рекордної позначки в 2 483,60 доларів, встановленої минулого місяця. Ф'ючерси на золото в США також зросли на 0,2%, досягнувши 2 513,20 доларів.

Звіт про зростання цін виробників у США за липень виявився нижчим за очікування, що підвищило інтерес до майбутнього звіту про індекс споживчих цін. Прогнозується, що споживчі ціни збільшаться на 0,2% порівняно з попереднім місяцем, а річна базова інфляція може сповільнитися до 3,2%.

Якщо ці дані підтвердять уповільнення інфляції, ймовірність зниження процентних ставок у США на 50 базисних пунктів у вересні може зрости, що, за словами старшого аналітика ActivTrades Рікардо Евангелісти, може призвести до нового рекордного максимуму цін на золото.

Згідно з даними CME FedWatch Tool, ринки наразі оцінюють ймовірність такого зниження на рівні 55,5%.

Як зросли ціни на інші дорогоцінни метали

Золото традиційно сприймається як безпечний актив під час економічної та геополітичної нестабільності, а зниження процентних ставок робить його утримання більш привабливим, зменшуючи альтернативні витрати. Ринковий стратег Всесвітньої ради із золота Джозеф Каватоні зауважив, що економічні показники й надалі стимулюватимуть західних інвесторів вкладати в золото. Додатково, зростання напруги через ймовірний удар Ірану по Ізраїлю також підвищує попит на цей актив.

Ціни на інші дорогоцінні метали також показали зростання:

срібло піднялося на 0,3% до 27,92 долара;

піднялося на 0,3% до 27,92 долара; платина — на 0,7% до 942,65 долара;

— на 0,7% до 942,65 долара; паладій — на 0,5% до 943,58 долара.

Що ще треба знати

Нагадаємо, на початку квітня вартість золота встановила новий рекорд. Так, 8 квітня курс дорогоцінного металу зріс до 2 350 доларів за унцію. Ціна активу зростає на тлі стабільних закупівель Китаєм та Індією.

Ми також розповідали, що Національний банк України (НБУ) запровадив валютні обмеження, які спочатку скоротили обсяг золота, який банки могли ввозити в Україну, а потім повністю заборонили імпорт дорогоцінного металу. Тобто наразі жоден український банк не здійснює імпорт золота.