Ціни на мідь та кольорові метали в Україні станом на 16 серпня 2024 року

Переробка металу. Фото: Mining.com

За останні дні ціни на мідь в Україні дещо підвищилися, що робить продаж брухту ще вигіднішим. Це зростання зумовлене збільшенням попиту на мідь на міжнародних ринках та обмеженими поставками сировини.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту міді в Україні у серпні.

Читайте також:

Куди вигідніше здавати мідь на брухт

Щоб вигідно здати мідь на брухт, слід обирати місця, де пропонуються найвищі ціни та найкращі умови. Ось кілька варіантів:

Спеціалізовані пункти прийому металобрухту. Ці пункти зазвичай пропонують найвищі ціни на мідь. Вони орієнтуються на переплавку та переробку металів, тому мають зацікавленість у чистій та якісній сировині.

Ці пункти зазвичай пропонують найвищі ціни на мідь. Вони орієнтуються на переплавку та переробку металів, тому мають зацікавленість у чистій та якісній сировині. Великі компанії та заводи з переробки металу. Такі підприємства можуть пропонувати кращі умови, оскільки працюють із великими обсягами і можуть запропонувати більш вигідні ціни.

Такі підприємства можуть пропонувати кращі умови, оскільки працюють із великими обсягами і можуть запропонувати більш вигідні ціни. Оптові закупівельники. Якщо у вас є великий обсяг мідного брухту, оптові покупці можуть запропонувати вигіднішу ціну, оскільки вони зацікавлені у великих партіях.

Якщо у вас є великий обсяг мідного брухту, оптові покупці можуть запропонувати вигіднішу ціну, оскільки вони зацікавлені у великих партіях. Місцеві пункти прийому. Якщо ви не маєте можливості доставити мідь у великі міста, варто шукати пункти прийому в своєму регіоні. Хоча ціни можуть бути трохи нижчими, транспортні витрати будуть мінімальні.

Якщо ви не маєте можливості доставити мідь у великі міста, варто шукати пункти прийому в своєму регіоні. Хоча ціни можуть бути трохи нижчими, транспортні витрати будуть мінімальні. Онлайн-платформи та аукціони. Деякі платформи дозволяють виставляти металобрухт на продаж, де ви можете отримати конкурентні пропозиції від різних покупців.

Порівняйте умови в декількох місцях, враховуючи вартість транспортування та можливі додаткові витрати, щоб знайти найвигідніший варіант для здачі міді.

Яка ситуація з металургією в Україні

Економіст Андрій Новак зазначає, що іноземні інвестори проявляють інтерес до всіх секторів української економіки, зокрема до металургії. Однак він підкреслює, що реальні інвестиції у відновлення української металургії стануть можливими лише після перемоги України.

"Тільки після цього можна буде оцінювати масштаби відновлення української економіки та, відповідно, обсяг інвестування", — зазначив Новак.

Експерт також наголосив, що для повоєнного відновлення української металургійної промисловості знадобляться інвестиції у розмірі десятків мільярдів доларів.

Ціни на брухт міді в Україні у серпні

Середні ціни за областями України за 1 кг міді станом на 16 серпня 2024 року, згідно з оголошеннями приймальних пунктів, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 230 до 275 грн;

Вінницька область — від 220 до 280 грн;

Дніпропетровська область — від 230 до 270 грн;

Житомирська область — від 235 до 280 грн;

Закарпатська область — від 230 до 275 грн;

Запорізька область — від 225 до 270 грн;

Івано-Франківська область — від 245 до 295 грн;

Кіровоградська область — від 235 до 280 грн;

Львівська область — від 235 до 275 грн;

Миколаївська область — від 230 до 280 грн;

Одеська область — від 240 до 285 грн;

Полтавська область — від 220 до 265 грн;

Сумська область — від 220 до 270 грн;

Тернопільська область — від 210 до 250 грн;

Харківська область — від 240 до 290 грн;

Хмельницька область — від 225 до 270 грн;

Черкаська область — від 245 до 285 грн;

Чернівецька область — від 225 до 280 грн;

Чернігівська область — від 245 до 290 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує латунь в Україні у серпні. Ще ми зібрали ціни на алюміній, чормет та золото.