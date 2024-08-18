Ціни на латунь та кольорові метали в Україні станом на 18 серпня 2024 року

Виплавка металу. Фото: Agesteel.com

За останній тиждень ціни на латунь в Україні залишилися стабільними, однак здача брухту залишається вигідною. Це обумовлено стабільним попитом на метал серед переробників та обмеженою пропозицією на ринку, що підтримує високий рівень закупівельних цін.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг латуні в Україні 18 серпня 2024 року.

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Яку латунь вигідніше здавати на брухт

Латунь, яка містить вищий відсоток міді, коштує дорожче. Зокрема, вигідніше здавати такі види латуні:

Латунні сплави з високим вмістом міді (наприклад, Л63 або Л68), оскільки вони мають більшу цінність на ринку.

(наприклад, Л63 або Л68), оскільки вони мають більшу цінність на ринку. Латунні деталі з високою чистотою без значних домішок або забруднень , такі як трубки, листи, стержні.

, такі як трубки, листи, стержні. Латунь без покриття (наприклад, без фарби або іншого захисного шару), що полегшує процес переробки і підвищує ціну.

Чистіші та якісніші фракції латуні завжди коштують дорожче, тому здавати такий брухт вигідніше.

Яка зараз ситуація з металургією в Україні

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин зазначив, що перспективи відновлення української металургійної індустрії можна буде розглядати лише після закінчення військових дій та надання гарантій безпеки. Він також підкреслив, що Україна вже змушена імпортувати деякі види чорних металів.

"Маріуполь виробляв прокат, якого на сьогоднішній момент немає, тому що Кривий Ріг не виробляє таку продукцію. Тому у нас з'явиться досить великий імпорт чорних металів, який буде зростати. Певні види металів Україна буде імпортувати, і цей імпорт буде нарощуватись", — додав експерт.

Ціни на латунь в Україні у серпні

Середні ціни на 1 кг латуні станом на 18 серпня, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від області, виду і стану брухту:

Київська область — від 135 до 160 грн;

Вінницька область — від 155 до 170 грн;

Волинська область — від 150 до 175 грн;

Дніпропетровська область — від 155 до 180 грн;

Житомирська область — від 120 до 155 грн;

Закарпатська область — від 120 до 160 грн;

Запорізька область — від 150 до 190 грн;

Івано-Франківська область — від 135 до 150 грн;

Кіровоградська область — від 140 до 160 грн;

Львівська область — від 120 до 150 грн;

Миколаївська область — від 130 до 155 грн;

Одеська область — від 140 до 175 грн;

Полтавська область — від 140 до 165 грн;

Рівненська область — від 145 до 160 грн;

Сумська область — від 150 до 170 грн;

Тернопільська область — від 145 до 160 грн;

Харківська область — від 160 до 180 грн;

Хмельницька область — від 150 до 175 грн;

Черкаська область — від 160 до 180 грн;

Чернівецька область — від 140 до 160 грн;

Чернігівська область — від 165 до 185 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує алюміній в Україні у серпні. Ще ми зібрали ціни на мідь, чормет та золото.