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Ціни на алюміній у серпні — скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

17 серпня 2024 06:40
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Ціни на алюміній та кольорові метали в Україні станом на 17 серпня 2024 року
Виплавка металу. Фото: metals-hub.com
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

В Україні ціни на алюміній стабілізувалися після нещодавнього зниження, зафіксованого на минулому тижні. Це пов'язано зі зниженням пропозиції на ринку та відновленням попиту, що допомогло стабілізувати вартість цього металу.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту алюмінію в Україні станом на 17 серпня.

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Куди вигідніше здавати алюміній на брухт

Якщо ви плануєте здати алюміній на брухт, найвигіднішим рішенням буде звернутися до спеціалізованих пунктів приймання брухту, які пропонують найвищі ціни за цей метал. Такі пункти зазвичай розташовані в промислових районах або великих містах, де попит на алюміній значно вищий, що впливає на вигідніші умови для здавачів. Наприклад, у Києві, Харкові або Дніпрі можна знайти компанії, які надають конкурентні ціни за кілограм алюмінію, що дозволяє отримати максимальний дохід від здавання.

Крім того, варто розглянути можливість здавання алюмінію на брухт безпосередньо до переробних підприємств. Ці компанії часто пропонують привабливіші умови для тих, хто здає великий обсяг матеріалу, оскільки їм вигідно отримувати сировину безпосередньо від постачальників. Порівняння цін у кількох пунктах приймання та переробних підприємствах допоможе вам знайти найбільш вигідну пропозицію й отримати максимальну вигоду від здавання алюмінію на брухт.

Яка ситуація з металургією в Україні

Олег Пендзин з Економічного дискусійного клубу зазначив, що війна з Росією завдала серйозного удару по металургійній промисловості України. Якщо у 2021 році українські підприємства виробляли 21 мільйон тонн чавуну, то до 2023 року цей обсяг скоротився до 6 мільйонів тонн. Водночас відбулося значне зниження виробництва сталі, що підкреслює масштаб проблем, з якими стикається галузь через воєнні дії.

"До війни 30-40% металургійної продукції, що вироблялась українськими підприємствами, йшло на експорт. У 2021 році ми експортували приблизно 6 мільйонів тонн прокатної сталі, у 2022-му цей показник становив 1,5 мільйона тон, у 2023 році — 1 мільйон", — додав експерт.

Ціни на алюміній в Україні

Середні ціни за областями України за 1 кг алюмінію, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

  • Київська область — від 45 до 65 грн;
  • Вінницька область — від 45 до 60 грн;
  • Волинська область — 45 до 60 грн;
  • Дніпропетровська область — від 45 до 65 грн;
  • Житомирська область — від 40 до 65 грн;
  • Закарпатська область — від 55 до 70 грн;
  • Запорізька область — від 55 до 70 грн;
  • Івано-Франківська область — від 45 до 65 грн;
  • Кіровоградська область — від 45 до 65 грн;
  • Львівська область — від 45 до 65 грн;
  • Миколаївська область — від 40 до 60 грн;
  • Одеська область — від 40 до 65 грн;
  • Полтавська область — від 40 до 65 грн;
  • Рівненська область — від 40 до 60 грн;
  • Сумська область — від 40 до 65 грн;
  • Тернопільська область  —  від 50 до 65 грн;
  • Харківська область —  від 45 до 65 грн;
  • Хмельницька область — від 40 до 65 грн;
  • Черкаська область — від 40 до 60 грн;
  • Чернівецька область — від 40 до 60 грн;
  • Чернігівська область — від 40 до 65 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує латунь в Україні у серпні. Ще ми зібрали ціни на мідь, чормет та золото.

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