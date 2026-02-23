Ціни на пшеницю в Україні — що відбувається на ринку зернових

Агроном тримає колоски пшениці на долоні. Фото: УНІАН, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

На ринку пшениці до середини березня 2026 року зберігатиметься висхідна динаміка щодо цін. На початку першого місяця весни очікується, що експортні ціни зафіксуються на позначці у 225 доларів за тонну.

Про це розповідається на сайті сільськогосподарського кооперативу ПУСК, передає Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Ціни на пшеницю

Зазначається, що наразі на внутрішньому ринку зернових зберігається дисбаланс між попитом і пропозицією: трейдери активно контрактують пшеницю, натомість виробники виходять на ринок з обмеженими пропозиціями. Це підтримує поступове зростання цін, і пшениця щотижня додає до вартості від 1 до 2 доларів за тонну.

"Додатковим фактором впливу залишаються погодні ризики та можливі втрати озимих через морози, що також підтримає ціни", — йдетья у повідомленні.

Що буде з цінами на пшеницю в березні

Прогнозується, що в березні подорожчання пшениці збережеться. Однак усе залежатиме від стану озимих та тим, як розвиватиметься глобальна кон'юктура.

Наразі ж умовні ціни на продовольчу пшеницю за базисом CPT-порт (доставка в порт), перебувають на рівні 215 – 220 доларів за тонну.

Раніше стало відомо, що експортні закупівельні ціни на українську продовольчу пшеницю підвищилися до 10 650 гривень за тонну. Натомість тонна фуражної пшениці експортується за ціною у 10 300 гривень. Також ми розповідали, що ціни на кукурудзу почали знижуватися. Відомо, який фактор на це впливає.