Ціни на кукурудзу в Україні після нового року — як подорожчала тонна

В Україні з початком 2026 року на ринку фуражної кукурудзи продовжується зростання цін. Впродовж останнього тижня продукція подорожчала на понад 100 гривень.

Про це пише АПК-Інформ.

Ситуація на ринку фуражної кукурудзи

Ціни зростають через те, що аграрії не достатньо аткивно пропонують свою продукцію на ринку. Однак не тільки з цієї причини вартість змінюється чи не щодня. Серед інших факторів можна виділити:

активний попит трейдерів;

відповідна динаміка на експортному ринку.

Ціна на кукурудзу

Фактори, які описані вище, тиснуть на ціни попиту на фуражну кукурудзу. Так, станом на 11 січня цінник на тонну кукурудзи коливається від 8 300 до 9 900 гривень. Зазначається, що з початком року ціни зросли на 100 — 400 гривень.

"При цьому максимальні ціни залишаються характерними для південного регіону України", — йдеться у повідомленні.

Водночас, на внутрішньому ринку фуражної кукурудзи панує стабільність. Як свідчать дані на сайті Tripoli.land, тонну продукції 11 січня можна купити за середньою ціною в 7 357 гривень.

Примітно, що ця ціна залишається незмінною з 3 січня.

