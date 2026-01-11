Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Ціни на кукурудзу втрачають контроль — скільки коштує тонна

Ціни на кукурудзу втрачають контроль — скільки коштує тонна

Ua ru
Дата публікації: 11 січня 2026 06:30
Ціни на кукурудзу в Україні після нового року — як подорожчала тонна
Гроші. Фото: Новини.LIVE

В Україні з початком 2026 року на ринку фуражної кукурудзи продовжується зростання цін. Впродовж останнього тижня продукція подорожчала на понад 100 гривень. 

Про це пише АПК-Інформ

Реклама
Читайте також:

Ситуація на ринку фуражної кукурудзи 

Ціни зростають через те, що аграрії не достатньо аткивно пропонують свою продукцію на ринку. Однак не тільки з цієї причини вартість змінюється чи не щодня. Серед інших факторів можна виділити:

  • активний попит трейдерів;
  • відповідна динаміка на експортному ринку.

Ціна на кукурудзу

Фактори, які описані вище, тиснуть на ціни попиту на фуражну кукурудзу. Так, станом на 11 січня цінник на тонну кукурудзи коливається від 8 300 до 9 900 гривень. Зазначається, що з початком року ціни зросли на 100 — 400 гривень.

"При цьому максимальні ціни залишаються характерними для південного регіону України", — йдеться у повідомленні.

Водночас, на внутрішньому ринку фуражної кукурудзи панує стабільність. Як свідчать дані на сайті Tripoli.land, тонну продукції 11 січня можна купити за середньою ціною в 7 357 гривень.

Примітно, що ця ціна залишається незмінною з 3 січня. 

Раніше ми розповідали, що в Україні дорожчає морський експорт пшениці. Додає у ціні як фуражне зерно, так і пшениця 2 чи 3 класу. Ще ми писали, що відбувається з цінами на соняшник. Відомо, як змінилися умови експорту.

гроші ціни в Україні зерно кукурудза зернові
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації