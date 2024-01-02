Цены на зерновые в Украине по состоянию на 2 января 2024 года

Комбайн в поле пшеницы. Фото: wikimedia.org

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В результате вторжения России украинский экспорт зерновых серьезно пострадал, претерпев значительное сокращение. Активные боевые действия повлекли за собой повреждение или полное уничтожение многих сельскохозяйственных угодий, хранилищ, элеваторов и другой важной сельскохозяйственной инфраструктуры. Кроме того, Россия продолжает проводить частичную блокаду украинских портов в Черном море, которые играют ключевую роль в экспорте украинских продуктов, в частности зерна. Также в последнее время возникли серьезные трудности в логистике экспорта через западную границу из-за забастовок польских перевозчиков.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит пшеница по состоянию на 2 января.

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По состоянию на 2 января средняя цена на пшеницу в Украине составляет 5 508 грн за тонну вместе с НДС

Средняя цена на пшеницу в Украине на 2 января. Фото: tripoli.land

Цена на пшеницу за последние дни выросла почти на 50 грн. Так, в воскресенье, 24 декабря, одна тонна пшеницы оценивалась в 5 459 грн, а уже во вторник, 26 декабря, цена на пшеницу упала до 5 404 грн за тонну. На таком уровне стоимость этой зерновой культуры продержалась до среды, 27 декабря, когда немного выросла — до 5 425 грн за тонну. В субботу, 30 декабря, цена пшеницы достигла своего недельного максимума в 5 405 грн за тонну. Такая цена на эту зерновую культуру держится и сейчас.

Недельная динамика изменения цены на пшеницу. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на пшеницу в Украине

Экспорт зерновых требует тщательной подготовки и учета различных факторов, влияющих на формирование цен. Сегодня ценовые тенденции для пшеницы тесно связаны с основным фактором — военным конфликтом с Россией, что существенно ограничивает возможности Украины в экспорте зерновых.

Кроме того, есть другие факторы, влияющие на ценообразование, такие как уровень урожайности, качество и объем урожая. Снижение урожайности может повлечь за собой повышение цен из-за дефицита продукции. Неблагоприятные погодные условия могут негативно повлиять на урожай, что в свою очередь сказывается на динамике цен. Конкуренция с другими странами-экспортерами может также влиять на стоимость зерновых, особенно в период урожайного сезона, когда предложение на рынке значительно растет.

Аграрный сектор также подвержен влиянию глобальных тенденций, таких как рост населения, военные конфликты или катастрофы, что также отражается на динамике спроса и предложения на мировом рынке зерна. Все эти причины взаимодействуют, формируя общую картину мирового рынка зерна.

Важно отметить, что Украина, невзирая на второй год военных действий с Россией, продолжает оставаться одним из ведущих мировых производителей и экспортеров зерна.

Мы изучили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоят подсолнечник и кукуруза. Кроме того, мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна сои и ячменя. Также мы рассказали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.