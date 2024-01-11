Цены на зерновые в Украине по состоянию на 11 января 2024 года

Уборка кукурузы. Фото: agdaily.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В результате вторжения России в Украину значительно сократился объем экспорта зерна из страны. Основной причиной уменьшения объема экспорта явилась блокада морских портов, проведенная российскими войсками. Украинские зерновые производители осуществляют примерно 80% своего экспорта по морскому маршруту, который недоступен из-за блокады. Теперь они вынуждены использовать преимущественно сухопутные маршруты для экспорта зерна, что не только менее эффективно, но и требует больших финансовых затрат. Впрочем, есть и хорошие новости, за пять месяцев через украинский морской коридор было экспортировано примерно 15 миллионов тонн грузов, из которых 10 миллионов тонн представляют продукцию украинских аграриев. В этот период в порты Украины прибыло 469 новых судов. В настоящее время 39 судов находятся в процессе погрузки в портах Одессы, Черноморска и Южного.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит кукуруза по состоянию на 11 января 2024 года.

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По состоянию на 11 января средняя цена на кукурузу в Украине составляет 5 559 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на кукурузу в Украине на 11 января 2024 года. Фото: tripoli.land

За последнюю неделю цена на кукурузу выросла на 1,4%. Так, в среду, 3 января, средняя стоимость тонны кукурузы составила 5 478 грн. Далее цена на кукурузу в Украине росла несколько раз: до 5 501 грн в субботу, 6 января; до 5 503 грн в понедельник, 8 января; до 5 549 грн во вторник, 9 января, и до 5 559 грн в среду, 10 января, что составляет недельный максимум. Такая стоимость этой зерновой культуры держится и сегодня.

Недельная динамика изменения цены на кукурузу. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на кукурузу в Украине

Цены на кукурузу в Украине испытывают влияние нескольких ключевых факторов. В первую очередь, важное влияние оказывают мировые цены на это зерно, учитывая статус Украины как крупного мирового производителя и поставщика кукурузы. Изменение цены на мировых рынках оказывает существенное влияние на внутренний рынок страны.

Во-вторых, цены зависят от уровня урожая. Успешные урожаи обычно сопровождаются снижением цен на внутреннем рынке, в то время как неудачные урожаи могут привести к их повышению.

В-третьих, цены формируются в зависимости от спроса на кукурузу страны. Рост спроса, особенно при производстве пищевых продуктов, может повысить цены. Внешний спрос также играет важную роль, учитывая роль Украины как ведущего экспортера кукурузы. Высокий спрос на мировых рынках также может поднимать цены на зерновую продукцию. Экономические факторы, такие как обменный курс и уровень инфляции, также могут влиять на цены на кукурузу и другие товары.

В настоящее время цены на кукурузу в Украине и на мировом рынке испытывают влияние блокады морских портов со стороны России. Это привело к сокращению объемов экспорта зерна, что отрицательно сказывается на структуре цен. Кроме того, российское вторжение отрицательно сказывается на деятельности сельскохозяйственных предприятий Украины, влияя на общий уровень урожайности зерновых.

Мы выяснили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоят соя и подсолнечник. Кроме того, мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна ячменя и пшеницы . Также мы рассказали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.