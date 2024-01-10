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Цены на зерно в Украине. Сколько стоит подсолнечник в январе

10 января 2024 07:01
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Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Цены на зерновые в Украине на 10 января 2024 года
Подсолнечное поле. Фото: Google
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Украина отмечается лидером в мировом экспорте подсолнечного масла и семян. В 2022 году украинские аграрии достигли производства около 6,5 миллионов тонн масла, что составляет примерно 42% от глобального объема производства. Однако объем экспорта значительно уменьшился из-за вторжения России. Основной причиной этого сокращения стало блокирование черноморских портов, игравших важную роль в экспорте зерновых. Кроме того, украинские экспортеры столкнулись с трудностями из-за блокирования границы со стороны польских перевозчиков. Среди хороших новостей следует отметить, что в декабре 2023 Украина достигла рекордного уровня экспорта масла, вывезя около 672 тысяч тонн. Этот показатель превышает объем ноябрьского экспорта на 25% и на 4% больше результатов аналогичного периода предыдущего сезона.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит подсолнечник по состоянию на 10 января 2024 года.

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По состоянию на 10 января средняя цена подсолнечника в Украине составляет 13 235 грн за тонну вместе с НДС.

Цены на зерновые в Украине на 10 января 2024 года
Средняя цена на подсолнечник в Украине на 10 января 2024 года. Фото: tripoli.land

При этом цена на подсолнечник за последние дни выросла на 2,5%. Так, во вторник, 2 декабря, стоимость подсолнечника составила 12 906 грн за тонну. Уже на следующий день она выросла до 12 923 грн за тонну. Следующий рост стоимости подсолнечника произошел в субботу, 6 января. В этот день стоимость подсолнечника выросла до 13158 грн за тонну. Во вторник, 9 января, цена подсолнечника поднялась до своего недельного максимума — 13 235 грн. Такая стоимость этой зерновой культуры зафиксирована и сегодня.

Ціни на зернові в Україні станом на 10 січня 2024 року
Недельная динамика изменения средней цены подсолнечника в Украине. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на подсолнечник в Украине

Факторы, влияющие на динамику цен на подсолнечник в Украине, включают в себя глобальное экономическое положение, соотношение спроса и предложения, а также колебания валютных курсов.

Цены на подсолнечник в Украине тесно связаны с международной торговлей, учитывая значительный объем экспорта этой культуры из страны. Кроме того, стоимость подсолнечника зависит от мировой экономической конъюнктуры. Таким образом, изменения в ценах на масло на мировом рынке отражаются в ценах на семена в Украине.

Следует отметить, что Украина находится в условиях полномасштабной войны с Российской Федерацией, что оказывает существенное влияние на формирование цен на зерновые культуры в стране. Разрушение портов на Черном море, вызванное действиями российских захватчиков, привело к дефициту украинского подсолнечника на мировом рынке. Российская агрессия также оказала серьезное влияние на производство и экспорт зерновых культур из Украины, влияя на глобальные цены.

Мы изучили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоят соя и кукуруза . Кроме того, мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна ячменя и пшеницы. Также мы рассказали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.

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