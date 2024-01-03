Ціни на зернові в Україні станом на 3 січня 2024

Збирання ячменю. Фото: usnews.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Експорт ячменю з України у минулому році зіткнувся зі значними труднощами через вторгнення Росії та блокади на деяких ділянках західного кордону. До початку війни Україна посідала одну з передових позицій серед провідних постачальників зерна у світі. Проте постійні обстріли українських портів з боку Росії значно ускладнили експорт зерна морським транспортом. Втім новий український морський коридор, який запрацював уже без участі Росії, показує досить непогані результати. Голова Державного підприємства "Адміністрація морських портів України" Юрій Литвин повідомив, що за пів року роботи українського морського коридору було експортовано понад 10 мільйонів тонн вантажів. Литвин зазначив, що за цей час понад 300 суден вирушило з українських портів Великої Одеси. Основний обсяг їхніх вантажів включає аграрну продукцію, у тому числі зерно, рослинне масло й олійні культури.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує ячмінь станом на 3 січня 2024 року.

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Станом на 3 січня середня ціна на ячмінь в Україні становить 4 550 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на ячмінь в Україні станом на 3 січня 2024 року. Фото: tripoli.land

При цьому ціна на ячмінь упродовж останніх днів упала більш ніж на 50 грн. Так, у вівторок, 26 грудня, середня вартість тонни ячменю становила 4 550 грн і до п'ятниці, 29 грудня, зросла до свого тижневого максимуму — 4620 грн. Згодом ціна на ячмінь почала падати. У субботу, 30 грудня вона опустилася до 4 582 грн за тонну, а у понеділок, 1 січня, впала до свого тижневого мінімуму — 4 998 грн за тонну. На такому рівні вона залишалється і сьогодні.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на ячмінь в Україні. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на ячмінь в Україні

Ціни на ячмінь в Україні визначаються безліччю факторів, включаючи глобальну пропозицію, сезонні коливання, особливості логістики, географію перевезень, витрати насіння, дані з переробки та інші аспекти. Критерії якості, такі як стандартизація, митне регулювання та сертифікація продукції, впливають на попит на зернові культури.

Сезонні зміни та динаміка споживчих секторів впливають на внутрішній ринок. Формування цін на ячмінь залежить від споживачів та ефективності світових дистрибуційних каналів.

Проблеми з постачанням партій ячменю можуть виникнути через транспортні неузгодженості, що призводить до затримок в експорті зернових вантажів. На жаль, російське вторгнення в Україну відіграє ключову роль у формуванні цін на зерно в країні. Попри те, що Україна продовжує бути у лідерах світових постачальників ячменю, військові дії суттєво впливають на обсяги виробництва та експорту цієї культури.

Ми вивчили, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштують соняшник та кукурудза. Крім того, ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна сої та пшениці. Також ми розповіли, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.