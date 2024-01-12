Цены на зерновые в Украине по состоянию на 12 января 2024 года

Комбайн в поле пшеницы. Фото: fee.org

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В результате вторжения России украинский экспорт зерновых существенно пострадал, претерпев значительное сокращение. Активные боевые действия повлекли за собой повреждение или полное уничтожение многих сельскохозяйственных угодий, хранилищ, элеваторов и другой важной сельскохозяйственной инфраструктуры. Кроме того, Россия продолжает проводить частичную блокаду украинских портов в Черном море, которые имеют важное значение для экспорта украинских продуктов, в частности зерна. Несмотря на то, что украинский морской коридор уже доказал свою эффективность, Организация Объединенных Наций признает его нестабильность и непредсказуемость. По утверждению спикера Управления ООН по координации гуманитарных дел Савиано Абреу, альтернативные маршруты экспорта украинского зерна, такие как железнодорожные перевозки и маршрут через реку Дунай, также опасны, учитывая обстрелы украинских портов. со стороны России.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит пшеница по состоянию на 12 января.

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По состоянию на 12 января 2024 года средняя цена на пшеницу в Украине составляет 5601 грн за тонну вместе с НДС

Средняя цена на пшеницу в Украине на 12 января. Фото: tripoli.land

Цена на пшеницу за последние дни выросла на 1,4%. Так, в четверг, 4 января, одна тонна пшеницы оценивалась в 5 520 грн, а уже в субботу, 6 января, — цена на пшеницу выросла до 5 542 грн за тонну. На таком уровне стоимость этой зерновой культуры продержалась до понедельника, 8 декабря, когда немного выросла — до 5 545 грн за тонну. Во вторник, 9 января, цена пшеницы достигла своего недельного максимума в 5 566 грн за тонну, но впоследствии упала до 5 601 грн. Такая цена на эту зерновую культуру держится и сейчас.

Недельная динамика изменения цены на пшеницу. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на пшеницу в Украине

Экспорт зерновых требует тщательной подготовки и учета различных факторов, влияющих на формирование цен. В настоящее время ценовые тенденции для пшеницы тесно связаны с основным фактором — войной с Россией, что существенно ограничивает возможности Украины в сфере экспорта зерновых.

Кроме того, существуют другие факторы, влияющие на ценообразование, такие как уровень урожайности, качество и объем урожая. Снижение урожайности может привести к повышению цен из-за дефицита продукции. Неблагоприятные погодные условия могут негативно сказаться на урожае, что, в свою очередь, влияет на динамику цен. Конкуренция с другими странами-экспортерами может также влиять на стоимость зерновых, особенно в период урожайного сезона, когда предложение на рынке существенно растет.

Аграрный сектор также подвержен влиянию глобальных тенденций, таких как рост населения, военные конфликты или катастрофы, что также отражается на динамике спроса и предложения на мировом рынке зерна. Все эти причины взаимодействуют, формируя общую картину мирового рынка зерна.

Важно отметить, что Украина, невзирая на второй год войны с Россией, продолжает оставаться одним из ведущих мировых производителей и экспортеров зерна.

Мы выяснили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоят соя и подсолнечник . Кроме того, мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна ячменя и кукурузы . Также мы рассказали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.