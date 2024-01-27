Ціни на зернові в Україні станом на 27 січня 2024

Збирання ячменю. Фото: Freepic

Експорт ячменю з України у 2023 році зіткнувся зі значними труднощами внаслідок вторгнення Росії та блокади деяких ділянок західного кордону. До початку вторгнення Україна посідала провідні позиції серед основних постачальників зерна у світі. Проте регулярні обстріли українських портів з боку Росії значно ускладнили експорт зерна морським транспортом. Також наразі вітчизняні перевізники зіштовхуються з блокадами на західних кордонах країни з боку своїх європейських колег.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує ячмінь станом на 27 січня 2024 року.

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Станом на 27 січня середня ціна на ячмінь в Україні становить 4 828 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на ячмінь в Україні станом на 27 січня 2024 року. Фото: tripoli.land

Ціна на ячмінь упродовж останніх днів стабілізувалась. Так, у понеділок, 22 січня, середня вартість тонни ячменю становила 4 833 грн. У середу, 24 січня, ціна на цю зернову культуру знизилась до 4 798 грн. Наступного дня, у четвер, 25 січня, вона зросла, сягнувши позначки у 4 808 грн за тонну. У п'ятницю, 26 січня, ціна однієї тонни ячменю становила вже 4 828 грн. На такому рівні вона залишається і сьогодні.

Як формуються ціни на ячмінь в Україні

Ціни на ячмінь в Україні формуються під впливом різних факторів, таких як глобальна пропозиція, сезонні коливання, особливості логістики, географія перевезень, витрати на насіння та інші аспекти. Крім того, критерії якості, такі як стандартизація, митне регулювання та сертифікація продукції, також впливають на попит на зернові культури та на їхню ціну. На внутрішній ринок впливають сезонні зміни та динаміка споживчих секторів. Формування цін на ячмінь залежить від споживачів та ефективності світових дистрибуційних каналів.

Проблеми з постачанням партій ячменю можуть виникнути через транспортні неузгодженості, що призводить до затримок в експорті зернових вантажів. На жаль, російське вторгнення в Україну суттєво впливає на формування цін на зерно у країні. Втім, попри війну, Україна продовжує залишатися серед провідних світових виробників та експортерів зернових продуктів, але військові події істотно впливають на обсяги виробництва та експорту цієї культури. Важливо зазначити, що Україна, попри другий рік війни з Росією, як і раніше, займає одну з провідних позицій серед світових виробників та експортерів зернових продуктів.

Ми з'ясували, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштують соняшник та соя. Крім того, ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна кукурудзи та пшениці. Також ми розповіли, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.