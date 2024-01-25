Ціни на зернові в Україні станом на 25 січня 2024 року

Соняшникове поле. Фото: Google

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Україна займає лідируючу позицію у світовому виробництві соняшникової олії та насіння. 2022 року українські сільськогосподарські виробники досягли обсягу виробництва приблизно 6,5 мільйона тонн олії, що становить приблизно 42% від загальносвітового обсягу. Проте через вторгнення Росії обсяг експорту значно зменшився. Головною причиною зниження стало блокування чорноморських портів, які мали ключове значення для експорту зерна. Крім того, українські експортери зіштовхнулися із труднощами через блокування пунктів пропуску на західних кордонах. Так, Болгарія закликає Європейську комісію запровадити тарифи та квоти на імпорт українського зерна до ЄС. За заявою уряду Болгарії, збільшення обсягів експорту з України негативно впливає на місцевих фермерів, які не можуть конкурувати з цінами, пропонованими українськими виробниками.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соняшник станом на 25 січня 2024 року.

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Станом на 25 січня середня ціна на соняшник в Україні становить 14 090 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на соняшник в Україні станом на 25 січня 2024 року. Фото: tripoli.land

При цьому ціна на соняшник упродовж останніх днів зросла на 1,3%. Так, у середу, 17 грудня, ціна соняшнику становила 13 897 грн за тонну. У суботу, 20 січня вартість соняшнику зросла до 14 043 грн. Наступне зростання вартості соняшнику відбулось у середу, 24 січня. В цей день вартість соняшнику зросла до свого тижневого максимуму у 14 090 грн. Така вартість цієї зернової культури зафіксована і сьогодні.

Як формуються ціни на соняшник в Україні

Чинники, що впливають на динаміку цін на соняшник в Україні, включають глобальне економічне становище, баланс попиту та пропозиції, а також коливання валютних курсів.

Ціни на соняшник в Україні тісно пов'язані зі світовою торгівлею з огляду на високий обсяг експорту цієї культури з країни. Крім того, вартість соняшника зазнає впливу світової економічної кон'юнктури. Отже, зміни у цінах на олію на глобальному ринку позначаються на цінах на насіння соняшнику в Україні.

Необхідно відзначити, що Україна перебуває в умовах повномасштабної війни з Російською Федерацією, що істотно впливає на формування цін на зернові культури в країні. Руйнування портів на Чорному морі, спричинене діями російських загарбників, призвело до дефіциту українського соняшника на світовому ринку. Російська агресія також серйозно вплинула на виробництво та експорт зернових культур з України, впливаючи на глобальні ціни.

Ми з'ясували, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштують соя та ячмінь. Крім того, ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна кукурудзи та пшениці. Також ми розповіли, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.