Ціни на зернові в Україні станом на 24 січня 2024

Поливання сої. Фото: Google

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Через вторгнення Росії в Україну багато українських морських портів змушені були тимчасово обмежити або зменшити свою діяльність, що серйозно ускладнило процес експорту зерна. Окрім того, руйнування значної частини аграрної інфраструктури стало додатковим випробуванням для українських аграріїв. Наразі також виникають проблеми через затримки вантажних автомобілів, спричинені страйками європейських перевізників. Експорт зерна став джерелом напруги між Україною та її сусідами, оскільки Болгарія, Угорщина, Польща, Румунія та Словаччина стали альтернативними маршрутами транзиту для українського зерна. Втім, в Україні вже працюють над розв'язанням цієї проблеми. Нещодавно Україна запропонувала Польщі запровадити механізм верифікації експорту агропродукції відповідно до рішення Європейської комісії. Цей механізм вже успішно функціонує з Румунією та Болгарією. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, це дозволить забезпечити безпечне та якісне постачання агропродукції з України до Польщі та інших країн ЄС.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соя станом на 24 січня 2024 року.

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Станом на 24 січня середня ціна на сою в Україні становить 17 173 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на сою в Україні станом на 24 січня 2024 року. Фото: tripoli.land

Ціна на сою упродовж останніх днів впала на 0,7%. Так, у вівторок, 16 січня, середня вартість тонни сої становила 17 304 грн. У четвер, 18 січня, ціна на цю зернову культуру зросла до свого тижневого максимуму у 17 428 грн, але протрималася на цьому рівні лише один день. Вже у суботу, 20 січня, вартість сої впала до 17 311 грн за тонну і протрималась на цьому рівні три дні. У вівторок, 23 січня, ціна тонни сої сягнула свого тижневого мінімуму — 17 173 грн. Така ціна на цю зернову культуру тримається і нині.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на сою в Україні. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на сою в Україні

Війна з Росією негативно позначається на вартості сої в Україні, насамперед через руйнування великих сільськогосподарських угідь та порушення логістичних ланцюгів. Це призводить до суттєвого зменшення пропозиції сої на ринку.

Крім того, ціни на сою в Україні зазнають впливу інших важливих факторів. Один із них — це баланс між пропозицією та попитом, який відіграє ключову роль у формуванні цін на сою. Переважання пропозиції над попитом зазвичай знижує ціни, тоді як зворотна ситуація може спричинити їх підвищення.

Кліматичні умови також істотно впливають на ринкові ціни, оскільки врожайність сої може значно коливатися, залежно від погодних умов. У роки з низькою врожайністю ціни на сою, як правило, зростають через зменшення пропозиції.

Слід також враховувати вплив динаміки цін на інші олійні культури. Зміни у вартості соняшнику, кукурудзи та ріпаку може вплинути на рішення фермерів щодо посіву сої. Зміни в пропозиції інших олійних культур впливають на загальну конкуренцію на ринку та можуть вплинути на ціни на сою.

Глобальні ціни на сою також відіграють важливу роль. Україна посідає провідну позицію на світовому ринку сої, і світові ціни можуть тиснути на внутрішній ринок. Підвищення світових цін може стимулювати експорт з України, щ, своєю чергою впливає на внутрішні ціни.

Необхідно підкреслити, що Україна залишається одним з провідних виробників і експортерів зерна у світі, попри війну з Росією, що триває другий рік.

Ми з'ясували, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштують соняшник та ячмінь. Крім того, ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна кукурудзи та пшениці. Також ми розповіли, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.