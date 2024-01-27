Цены на зерновые в Украине по состоянию на 27 января 2024 года

Уборка ячменя. Фото: Freepic

Экспорт ячменя из Украины в 2023 году столкнулся со значительными трудностями в результате вторжения России и блокады некоторых участков западной границы. До начала вторжения Украина занимала лидирующие позиции среди основных поставщиков зерна в мире. Однако регулярные обстрелы украинских портов со стороны России значительно усложнили экспорт зерна морским транспортом. Также отечественные перевозчики сталкиваются с блокадами на западных границах страны со стороны своих европейских коллег.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит ячмень на 27 января 2024 года.

Читайте также:

По состоянию на 27 января средняя цена на ячмень в Украине составляет 4 828 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на ячмень в Украине на 27 января 2024 года. Фото: tripoli.land

Цена на ячмень за последние дни стабилизировалась. Так, в понедельник, 22 января, средняя стоимость тонны ячменя составила 4 833 грн. В среду, 24 января, цена на зерновую культуру снизилась до 4 798 грн. На следующий день, в четверг, 25 января, она выросла, достигнув отметки в 4 808 грн за тонну. В пятницу, 26 января, цена одной тонны ячменя составила уже 4 828 грн. На таком уровне он остается и сегодня.

Как формируются цены на ячмень в Украине

Цены на ячмень формируются под влиянием различных факторов, таких как глобальное предложение, сезонные колебания, особенности логистики, география перевозок, расходы на семена и другие аспекты. Кроме того, критерии качества, такие как стандартизация, таможенное регулирование и сертификация продукции также влияют на спрос на зерновые культуры и на их цену. На внутренний рынок оказывают влияние сезонные изменения и динамика потребительских секторов. Формирование цен на ячмень зависит от потребителей и эффективности мировых дистрибуционных каналов.

Проблемы с поставкой партий ячменя могут возникнуть из-за транспортных несогласованностей, что приводит к задержкам в экспорте зерновых грузов. К сожалению, российское вторжение в Украину оказывает существенное влияние на формирование цен на зерно в стране. Впрочем, несмотря на войну, Украина продолжает оставаться среди ведущих мировых производителей и экспортеров зерновых продуктов, но военные события оказывают существенное влияние на объемы производства и экспорта этой культуры. Важно отметить, что, несмотря на второй год войны с Россией, Украина по-прежнему занимает одну из ведущих позиций среди мировых производителей и экспортеров зерновых продуктов.

Мы выяснили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоит подсолнечник и соя. Кроме того, мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна кукурузы и пшеницы. Также мы рассказали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.