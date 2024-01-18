Цены на зерновые в Украине по состоянию на 18 января 2024 года

Уборка ячменя. Фото: Google

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Экспорт ячменя из Украины в 2023 году столкнулся с серьезными трудностями из-за вторжения России и блокады на некоторых участках западной границы. До начала конфликта Украина занимала одну из ведущих позиций среди основных поставщиков зерна в мире. Однако постоянные обстрелы украинских портов со стороны России существенно усложнили экспорт зерна морским транспортом. Впрочем, есть и хорошие новости, недавно стало известно, что до конца года Молдова предоставит значительную скидку на транзит украинского зерна. Транспортировка украинской сельскохозяйственной продукции через территорию Молдовы в 2024 году будет производиться со скидкой 27% от текущих тарифов.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит ячмень на 18 января 2024 года.

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По состоянию на 18 января средняя цена на ячмень в Украине составляет 4 863 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на ячмень в Украине на 18 января 2024 года. Фото: tripoli.land

При этом цена на ячмень за последние дни выросла на 2,5% Так, в среду, 10 января, средняя стоимость тонны ячменя составляла 4 742 грн, но за три дня упала до 4 629 грн. Впрочем, буквально на следующий день — в воскресенье, 14 января, она снова начала расти, достигнув отметки в 4 783 грн за тонну. На таком уровне стоимость ячменя продержалась три дня и впоследствии снова выросла. В среду, 17 декабря, декабря цена одной тонны ячменя выросла до 4863 грн, что составляет максимум за неделю. На таком уровне она остается и сегодня.

Недельная динамика изменения средней цены на ячмень в Украине. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на ячмень в Украине

Цены на ячмень в Украине определяются разными факторами, включая глобальное предложение, сезонные колебания, особенности логистики, географию перевозок, расход семян и другие аспекты. Кроме того, такие критерии качества, как стандартизация, таможенное регулирование и сертификация продукции влияют на спрос на зерновые культуры.

Сезонные изменения и динамика потребительских секторов оказывают влияние на внутренний рынок. Формирование цен на ячмень зависит от потребителей и эффективности мировых дистрибуционных каналов.

Проблемы с поставкой партий ячменя могут возникнуть из-за транспортных несогласованностей, что приводит к задержкам в экспорте зерновых грузов. К сожалению, российское вторжение в Украину играет ключевую роль в формировании цен на зерно в стране. Несмотря на то, что Украина продолжает оставаться одним из ведущих мировых поставщиков ячменя, военные действия оказывают существенное влияние на объемы производства и экспорта этой культуры.

Важно отметить, что Украина, невзирая на второй год войны с Россией, продолжает оставаться одним из ведущих мировых производителей и экспортеров зерновых продуктов.

Мы выяснили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоят соя и подсолнечник . Кроме того, мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна кукурузы и пшеницы . Также мы рассказали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.