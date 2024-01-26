Ціни на зернові в Україні станом на 26 січня 2024 року — скільки коштує кукурудза

Збирання кукурудзи. Фото: proagro.com.ua

У 2023 році в Україні спостерігалося значне збільшення обсягів експорту — кількість експортованої продукції зросла на понад 100 тонн порівняно з 2022 роком. Найбільшим експортним товаром за обсягом стала кукурудза. Попри збільшення фізичних обсягів експорту, вартість експортованих товарів впала на 18,7%, становлячи 35,8 мільярда доларів.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує кукурудза станом на 21 січня 2024 року.

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Станом на 26 січня середня ціна на кукурудзу в Україні становить 5326 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на кукурудзу в Україні станом на 26 січня 2024 року. Фото: tripoli.land

Упродовж останніх днів ціна на кукурудзу трохи стабілізувалася. Так, у понеділок, 22 січня, середня вартість тонни кукурудзи становила 5315 грн. У вівторок, 23 січня, ціна на кукурудзу впала до 5304 грн за тонну. У середу, 24 січня, вартість на кукурудзу в Україні знову зросла до 5323 грн. У четвер, 25 січня, вартість тонни кукурудзи становила 5326 гривень. Така ціна на цю зернову культуру тримається і сьогодні.

Тижнева динаміка зміни ціни на кукурудзу. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на кукурудзу в Україні

На цінову динаміку кукурудзи в Україні впливає низка ключових факторів. По-перше, важливим чинником є світові ціни на це зерно, особливо з урахуванням статусу України як одного з провідних виробників та експортерів кукурудзи у світі. Зміни у світових цінах також відзначаються на внутрішньому ринку країни.

По-друге, цінова динаміка визначається рівнем врожаю. Успішні врожаї часто супроводжуються зниженням цін на внутрішньому ринку, тоді як неудачні врожаї можуть призвести до підвищення цін.

По-третє, ціни формуються відповідно до попиту на кукурудзу в країні. Збільшення попиту, особливо в галузі виробництва харчових продуктів, може призвести до підвищення цін. Важливим є також зовнішній попит, оскільки Україна є ключовим експортером кукурудзи. Висока зовнішня популярність також може вплинути на ціни на це зерно на внутрішньому ринку. Економічні чинники, такі як обмінний курс і рівень інфляції, можуть також впливати на цінову ситуацію кукурудзи та інших сільськогосподарських товарів.

У поточний період на ціни на кукурудзу в Україні та на світовому ринку впливають морські блокади з боку Росії. Це призвело до обмеження обсягів експорту зерна, що відбивається на загальній вартості. Крім того, російське вторгнення негативно впливає на діяльність сільськогосподарських підприємств України, що впливає на загальний рівень врожайності зернових.

Ми з'ясували, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштують соя та соняшник. Крім того, ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна пшениці та ячменю. Також ми розповіли, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.