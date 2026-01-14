Відео
Україна
Ціни на ріпак в Україні — як змінилися у січні

Ua ru
Дата публікації: 14 січня 2026 06:30
Ціни на ріпак — з яких причин культура дешевшає на експортному ринку взимку
Зерновий комплекс. Фото: УНІАН

На експортному ринку ріпаку в Україні ціни підвищуються, але повільно. Така динаміка виникла через те, що виробники в Європейському Союзі не активно продають сировину місцевим аграріям, а з України знижуються поставки.

Про це йдеться у публікації АПК-Інформ.

Читайте також:

Ціни на ріпак

В Україні олійна, яку доставляють в порти, коштує 545 доларів за тонну. Якщо йдеться про врожай 2026 року, то рівень цін є нижчим на 30 доларів, оскільки на ціноутворення тиснуть низка факторів, серед яких:

  • оптимістичні прогнози  щодо нового врожаю олійної в Україні на тлі сприятливого перезимування;
  • оптимістичні очікування щодо врожаю у 2026 році в країнах Європейського Союзу через збільшення площ під озимою культурою;
  • оцінка надлишкових перехідних запасів в Канаді та високий потенціал експорту даної культури.

При цьому підприємства, які переробляють ріпак, знижують ціни попиту до 24 000 гривень з доставкою в порт. Усе тому, що знижуються перспективи переробки, натомість заводи планують працювати з соняшником або соєю. 

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні у січні продовжує дешевшати соняшник, а попит поступово знижується. Через це виробники усе частіше віддають продукцію не на зберігання, а на експорт. 

Водночас продаж у Європу залишається вигіднішим за внутрішню переробку навіть з митом у 1,8% — різниця подекуди сягає 30 доларів за тонну.

Раніше ми розповідали, що на початку року українські аграрії активно укладають угоди щодо продажу фуражної кукурудзи. Ціна на одну тонну встановлена на рівні 10 000 гривень. Також писали, що дорожчає морський експорт пшениці. Відомо, які для цього є причини. 

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
