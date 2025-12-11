Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Ціни на ріпак в Україні — чи можна заробити на експорті

Ціни на ріпак в Україні — чи можна заробити на експорті

Ua ru
Дата публікації: 11 грудня 2025 06:30
Ціни на ріпак у грудні — що відбувається на агроринку
Зерно пересипають у вантажівку. Фото: УНІАН

Ринок ріпаку в Україні залишається стабільним на початку зими 2025 року. Водночас на переробних заводах активніше купують ріпак на фоні дефіциту інших культур, що може призвести до зростання цін у майбутньому.

Про це йдеться на сайті Всеукраїнської аграрної ради

Реклама
Читайте також:

Ринок ріпаку у грудні

Як зазначається, на початку грудня фіксуються окремі випадки подорожчання культури, але наразі це не є поширеним явищем для усього сегменту. Тим часом ринок в очікуванні початку форвардної торгівлі ріпаком врожаю 2026 року.

"Перші індикативи на ріпак нового врожаю озвучуються від 430 до 435 доларів за тонну з доставкою в порт. Йдеться про невеликі партії, які треба буде доставити в період з липня по серпень. Найкращий період для форвардної фіксації традиційно — січень — березень", — зазначається у повідомленні.

Закупівельні ціни на ріпак 

Україна зберігає стабільні темпи експорту ріпаку. Станом на 8 грудня відвантажено 52 тис. тонн. За прогнозами, у перший місяць зими експорт коливатиметься в межах до 150 тис. тонн.

Щодо закупівельних цін, то на українському ринку вони тримаються на позначках від 550 до 560 доларів за тонну, тоді як переробні підприємства пропонують свою ціну — до 24,5 тисячі гривень за тонну. Водночас вже за кілька тижнів ціни на ріпак можуть підвищитися. Ключовим драйвером зараз є соя: у разі її зростання ріпак також може подорожчати до 510 доларівза тонну.

Раніше ми розповідали про експорт української кукурудзи. Відомо, як змінилися ціни у грудні 2025 року. Також ми писали, що сталося з цінами на пшеницю. Так, на початку цієї зими на ринку не фіксується серйозних коливань. 

ціни в Україні зерно ціни ріпак зернові
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації