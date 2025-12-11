Ціни на ріпак у грудні — що відбувається на агроринку

Зерно пересипають у вантажівку. Фото: УНІАН

Ринок ріпаку в Україні залишається стабільним на початку зими 2025 року. Водночас на переробних заводах активніше купують ріпак на фоні дефіциту інших культур, що може призвести до зростання цін у майбутньому.

Про це йдеться на сайті Всеукраїнської аграрної ради.

Ринок ріпаку у грудні

Як зазначається, на початку грудня фіксуються окремі випадки подорожчання культури, але наразі це не є поширеним явищем для усього сегменту. Тим часом ринок в очікуванні початку форвардної торгівлі ріпаком врожаю 2026 року.

"Перші індикативи на ріпак нового врожаю озвучуються від 430 до 435 доларів за тонну з доставкою в порт. Йдеться про невеликі партії, які треба буде доставити в період з липня по серпень. Найкращий період для форвардної фіксації традиційно — січень — березень", — зазначається у повідомленні.

Закупівельні ціни на ріпак

Україна зберігає стабільні темпи експорту ріпаку. Станом на 8 грудня відвантажено 52 тис. тонн. За прогнозами, у перший місяць зими експорт коливатиметься в межах до 150 тис. тонн.

Щодо закупівельних цін, то на українському ринку вони тримаються на позначках від 550 до 560 доларів за тонну, тоді як переробні підприємства пропонують свою ціну — до 24,5 тисячі гривень за тонну. Водночас вже за кілька тижнів ціни на ріпак можуть підвищитися. Ключовим драйвером зараз є соя: у разі її зростання ріпак також може подорожчати до 510 доларівза тонну.

Раніше ми розповідали про експорт української кукурудзи. Відомо, як змінилися ціни у грудні 2025 року. Також ми писали, що сталося з цінами на пшеницю. Так, на початку цієї зими на ринку не фіксується серйозних коливань.