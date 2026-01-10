Відео
Пшениця повертає популярність — що з цінами у січні

Пшениця повертає популярність — що з цінами у січні

Ua ru
Дата публікації: 10 січня 2026 06:30
Ціни на пшеницю у січні — як і чому подорожчав експорт зернової
Колоски пшениці. Фото: Freepik

В Україні дорожчає доставка продовольчої пшениці до морських портів. Трейдери підвищують ставки не тільки через систематичні обстріли Росією важливих інфраструктурних об’єктів в Україні. 

Про це пише АПК-Інформ

Читайте також:

Яка ціна пшениці на сьогодні

Як зазначається, ціна пшениці 2 та 3 класу зараз коливається від 10 200 до 10 600 гривень за тонну, тоді як фуражна пшениця продається за ціною до 10 400 гривень за тонну, якщо йдеться про доставку в порти. 

"При цьому найбільш істотно коригувались максимальні показники", — йдеться у публікації. 

Причин для зростання цін є декілька, але серед основних:

  • перевантажена логістика; 
  • обмеження приймання зернової; 
  • високі тарифи внаслідок систематичних атак РФ;
  • девальвація гривні щодо долара.

При цьому у цінах в доларах суттєвих змін не відбулося. Так, на пшеницю 2 і 3 класу у портах Великої Одеси встановлено показник у 216 доларів за тонну, тоді як на фуражну —  214 доларів за тонну.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні на внутрішньому ринку серед усіх агрокультур на початку 2026 року стабільно дорожчає соя. Так, ціни в терміналах у перші дні січня сягали позначки у 18 180 гривень.

Щодо цін на інші агрокультури, то фіксується стрімке здешевшання ячменю, тоді як вартість кукурудзи залишається стабільною. Пшениця в період з 1 по 6 січня втратила у ціні 129 гривень і коштувала 8 903 гривні за тонну. 

Раніше ми розповідали, що наразі найбільш затребованою на експорт культурою в Україні є фуражна кукурудза. Відомо, з чим пов’язаний інтерес аграріїв. Також ми писали  про ціни на експорт соняшника та чому вони змінюються. 

ціни в Україні зерно експорт зерна ціни пшениця
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
