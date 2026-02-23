Цены на пшеницу — что происходит на рынке зерновых сейчас

Агроном держит колоски пшеницы на ладони. Фото: УНИАН, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

На рынке пшеницы до середины марта 2026 года будет сохраняться восходящая динамика по ценам. Цены на экпорт, по предварительным прогнозам, достигнут 225 долларов за тонну, тогда как сейчас тонна стоит 215 долларов.

Об этом рассказывается на сайте сельскохозяйственного кооператива ПУСК, передает Новини.LIVE.

Отмечается, что сейчас на внутреннем рынке зерновых сохраняется дисбаланс между спросом и предложением: трейдеры активно контрактуют пшеницу, а производители выходят на рынок с ограниченными предложениями. Это поддерживает постепенный рост цен, и пшеница еженедельно добавляет к стоимости от 1 до 2 долларов за тонну.

"Дополнительным фактором влияния остаются погодные риски и возможные потери озимых из-за морозов, что также поддержит цены", — говорится в сообщении.

Прогнозируется, что в марте подорожание пшеницы сохранится. Однако все будет зависеть от состояния озимых и тем, как будет развиваться глобальная конъюнктура.

Сейчас же условные цены на продовольственную пшеницу по базису CPT-порт (доставка в порт), находятся на уровне 215 — 220 долларов за тонну.

Ранее стало известно, что экспортные закупочные цены на украинскую продовольственную пшеницу повысились до 10 650 гривен за тонну. Зато тонна фуражной пшеницы экспортируется по цене в 10 300 гривен. Также мы рассказывали, что цены на кукурузу начали снижаться. Известно, какой фактор на это влияет.