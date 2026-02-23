Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Цены на пшеницу повышаются — почему дорожает зерно и что будет в марте

Цены на пшеницу повышаются — почему дорожает зерно и что будет в марте

Ua ru
Дата публикации 23 февраля 2026 06:30
Цены на пшеницу — что происходит на рынке зерновых сейчас
Агроном держит колоски пшеницы на ладони. Фото: УНИАН, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

На рынке пшеницы до середины марта 2026 года будет сохраняться восходящая динамика по ценам. Цены на экпорт, по предварительным прогнозам, достигнут 225 долларов за тонну, тогда как сейчас тонна стоит 215 долларов.

Об этом рассказывается на сайте сельскохозяйственного кооператива ПУСК, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Цены на пшеницу

Отмечается, что сейчас на внутреннем рынке зерновых сохраняется дисбаланс между спросом и предложением: трейдеры активно контрактуют пшеницу, а производители выходят на рынок с ограниченными предложениями. Это поддерживает постепенный рост цен, и пшеница еженедельно добавляет к стоимости от 1 до 2 долларов за тонну.

"Дополнительным фактором влияния остаются погодные риски и возможные потери озимых из-за морозов, что также поддержит цены", — говорится в сообщении.

Что будет с ценами на пшеницу в марте

Прогнозируется, что в марте подорожание пшеницы сохранится. Однако все будет зависеть от состояния озимых и тем, как будет развиваться глобальная конъюнктура.

Сейчас же условные цены на продовольственную пшеницу по базису CPT-порт (доставка в порт), находятся на уровне 215 — 220 долларов за тонну.

Ранее стало известно, что экспортные закупочные цены на украинскую продовольственную пшеницу повысились до 10 650 гривен за тонну. Зато тонна фуражной пшеницы экспортируется по цене в 10 300 гривен. Также мы рассказывали, что цены на кукурузу начали снижаться. Известно, какой фактор на это влияет.

цены в Украине зерно цены пшеница зерновые
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации