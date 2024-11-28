Ціни на мідь та кольорові метали в Україні станом на 28 листопада 2024 року

Виробництво міді. Фото: ft.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Мідь — це пластичний метал з характерним червоно-жовтогарячим відтінком. Вона має високу електропровідність і теплопровідність, стійка до корозії та легка в обробці. Через великий попит на цей метал у різних галузях, пункти приймання брухту охоче приймають мідні вироби, пропонуючи за них вигідні ціни.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту міді в Україні станом на 28 листопада.

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Цікаві факти про мідь

Мідь — один із небагатьох металів, які використовуються у своїй природній формі. Це також один із перших металів, освоєних людством. Перше використання міді датується більш ніж 10 000 років тому, а найдавніший мідний виріб (мідний кулон) було знайдено під час розкопок на півночі Іраку.

Мідь легко утворює сплави з іншими металами, створюючи нові матеріали. На сьогодні вченими відкрито понад 570 мідних сплавів, з яких понад 370 класифіковано як антимікробні.

Великі виробники комп'ютерів використовують мідь для виробництва чіпів. Це пов'язано з тим, що в порівнянні з іншими металами, такими як алюміній, мідь має кращу провідність. Це зменшує довжину та ширину провідного каналу, що допомагає забезпечити більш високу швидкість роботи та ідеальну інтеграцію схем.

В організмі середньої людини міститься близько 100 мг міді. Цей важливий мікроелемент сприяє синтезу білка та виробленню меланіну. Дефіцит міді негативно позначається на здоров'ї, викликаючи проблеми з кістками, мозком та нервовою системою.

Мідь також є одним із найбільш перероблюваних металів. Вона може зберігати до 90% своєї первісної вартості та вважається одним із найбільш підходящих металів для переробки. Приблизно 80% міді все ще використовується.

Яка ситуація з металургією в Україні

Економіст Андрій Новак наголосив на інтересі іноземних інвесторів до різних секторів української економіки, включаючи металургію. Однак, на його думку, реальні інвестиції у відновлення української металургії з боку закордонних інвесторів стануть можливими лише після перемоги України.

"Тільки після цього можна буде оцінювати масштаби відновлення української економіки та, відповідно, обсяг інвестування", — підкреслив експерт.

Новак також зазначив, що для відродження металургійної галузі після закінчення бойових дій буде потрібно фінансування у розмірі десятків мільярдів доларів.

Ціни на мідь в Україні у листопаді

Середні ціни на 1 кг міді станом на 28 листопада та згідно з оголошеннями пунктів приймання металу, а також залежно від області, виду і стану брухту:

Київська область — від 160 до 190 грн;

Вінницька область — від 150 до 160 грн;

Волинська область — від 140 до 175 грн;

Дніпропетровська область — від 140 до 175 грн;

Житомирська область — від 135 до 165 грн;

Закарпатська область — від 135 до 165 грн;

Запорізька область — від 140 до 180 грн;

Івано-Франківська область — від 140 до 170 грн;

Кіровоградська область — від 140 до 160 грн;

Львівська область — від 140 до 160 грн;

Миколаївська область — від 145 до 165 грн;

Одеська область — від 145 до 185 грн;

Полтавська область — від 135 до 175 грн;

Рівненська область — від 145 до 165 грн;

Сумська область — від 135 до 160 грн;

Тернопільська область — від 135 до 165 грн;

Харківська область — від 145 до 185 грн;

Хмельницька область — від 130 до 160 грн;

Черкаська область — від 140 до 170 грн;

Чернівецька область — від 145 до 165 грн;

Чернігівська область — від 145 до 170 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки в листопаді коштує алюміній в Україні. Ще ми зібрали ціни на золото, латунь та чормет.