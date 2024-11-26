Ціна за 1 г золота в Україні станом на 26 листопада 2024 року

Злитки золота в руці. Фото: tavex.eu

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Золото, мабуть, найпопулярніший дорогоцінний метал в історії. Від використання в ювелірних виробах до його ролі в економіці, золото відіграло важливе значення в історії людства. Сьогодні воно використовується в сучасних технологіях, таких як смартфони та космічні дослідження, і розглядається як надійна інвестиція у важкі фінансові часи. Цей метал торгується по усьому світі та цінується у багатьох культурах.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 г золота в Україні у листопаді.

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Цікаві факти про золото

Золото існує у звичайній морській воді. Якби ви могли відфільтрувати його досить ефективно, ви могли б витягти 20 тонн золота із куба морської води зі стороною в одну милю. За оцінками, в океанах міститься більше золота, ніж люди видобули за всю історію. На жаль, вилучення золота з морської води обходиться значно дорожче, ніж його традиційний видобуток.

До того, як Швейцарія приєдналася до Міжнародного валютного фонду в 1999 році, швейцарський франк був забезпечений (принаймні на 40%) золотими резервами. Фактично до початку 1960-х років більшість західних країн дотримувалися "золотого стандарту". Звісно, ​​більшість країн і сьогодні підтримують великі резерви у злитках, але вартість таких валют, як фунт та євро, не пов'язана безпосередньо з цими резервами.

Золото з чистотою 99,99% можна легко зігнути та деформувати вручну. Раніше великі обсяги карбованого чистого золота гнулися під власною вагою. Це одна з причин, чому зараз великі об'єми золота формуються в зливки або бруски для транспортування.

Золото в невеликих кількостях міститься майже в кожному смартфоні, комп'ютері та планшеті. Це чудовий провідник, який допомагає цим пристроям працювати безперебійно. Щоб уникнути відходів, великі компанії, такі як Apple, почали переробляти золото зі старої електроніки.

Золото хімічно інертне, тобто воно не вступає у реакцію з іншими речовинами. Ця властивість робить його безпечним та нетоксичним. Лікарі використовують золото в медичних імплантатах, стоматологи — у зубопротезуванні, а кухарі — у їстівних прикрасах.

Як найдорожче здати золото у ломбард

В Україні будь-який повнолітній громадянин може скористатися послугами ломбардів. Тут можна закласти або продати золоті прикраси та отримати позикові кошти. Важливо пам'ятати, що ціни на золото в ломбардах зазвичай нижчі, ніж у ювелірних магазинах, оскільки враховується лише вартість та вага металу, без урахування роботи майстра-ювеліра.

Ломбарди також приймають золоті прикраси з дорогоцінним камінням, але при оцінці враховують лише вагу золота. Проба виробу не відіграє вирішальної ролі, оскільки якість металу перевіряється на місці.

Більшість золотих виробів приймається у ломбардах, проте є винятки: золото у вигляді самородків, зубопротезні елементи, відходи дорогоцінних металів, сусальне золото, ордени та медалі, а також лабораторне золото та напівфабрикати для ювелірного виробництва.

Якщо ви плануєте продати прикрасу, а не закладати її, повідомте про це заздалегідь, щоб отримати вигідніші умови. Також рекомендується очистити вироби від забруднень.

Ціни на золото в Україні

Закупівельні ціни на золото від Національного банку України:

Банківський метал (доведений до найвищих проб відповідно до світових стандартів): 3 554,75 грн/грам.

Банківський метал, який потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості: 3 544,09 грн/грам.

Золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів: 3 519,20 грн/грам.

Закупівельні ціни на золото у брухті від Національного банку України:

333 проба: 1 171,898 грн/грам.

375 проба: 1 319,70 грн/грам.

500 проба: 1 759,60 грн/грам.

583 проба: 2 051,69 грн/грам.

585 проба: 2 058,73 грн/грам.

750 проба: 2 639,40 грн/грам.

900 проба: 3 167,28 грн/грам.

916 проба: 3 223,59 грн/грам.

958 проба: 3 371,39 грн/грам.

999 проба: 3 515,68 грн/грам.

999,9 проба: 3 518,85 грн/грам.

Середня ціна на золото в ломбардах України:

333 проба: 1 142,5 грн/грам.

375 проба: 1 307,86 грн/грам.

500 проба: 1 802,67 грн/грам.

583 проба: 2 272,29 грн/грам.

585 проба: 2 296,67 грн/грам.

750 проба: 2 775,43 грн/грам.

900 проба: 2 853,00 грн/грам.

916 проба: 3 462,00 грн/грам.

958 проба: 3 539,00 грн/грам.

999 проба: 3 700,0 грн/грам.

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