Цены на медь и цветные металлы в Украине на 28 ноября 2024 года

Производство меди. Фото: ft.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Медь — это пластичный металл с характерным красно-оранжевым оттенком. Она обладает высокой электропроводностью и теплопроводностью, устойчива к коррозии и легка в обработке. Из-за большого спроса на этот металл в разных отраслях, пункты приема лома охотно принимают медные изделия, предлагая за них выгодные цены.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома меди в Украине по состоянию на 28 ноября.

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Интересные факты о меди

Медь — один из немногих металлов, используемых в своей природной форме. Это также один из первых металлов, освоенных человечеством. Первое использование меди датируется более 10 000 лет назад, а самое древнее медное изделие (медный кулон) было найдено во время раскопок на севере Ирака.

Медь легко образует сплавы с другими металлами, создавая новые материалы. На сегодняшний день учеными открыто более 570 медных сплавов, из которых более 370 классифицированы как антимикробные.

Крупные производители компьютеров используют медь для производства чипов. Это связано с тем, что по сравнению с другими металлами, такими как алюминий, медь имеет лучшую проводимость. Это уменьшает длину и ширину проводящего канала, что помогает обеспечить более высокую скорость работы и идеальную интеграцию схем.

В организме среднего человека содержится около 100 мг меди. Этот важный микроэлемент способствует синтезу белка и меланину. Дефицит меди отрицательно сказывается на здоровье, вызывая проблемы с костями, мозгом и нервной системой.

Медь также является одним из самых перерабатываемых металлов. Она может хранить до 90% своей первоначальной стоимости и считается одним из наиболее подходящих металлов для переработки. Приблизительно 80% меди все еще используется.

Какая ситуация с металлургией в Украине

Экономист Андрей Новак отметил интерес иностранных инвесторов к разным секторам украинской экономики, включая металлургию. Однако, по его мнению, реальные инвестиции в возобновление украинской металлургии со стороны зарубежных инвесторов станут возможны только после победы Украины.

"Только после этого можно будет оценивать масштабы восстановления украинской экономики и, соответственно, объем инвестирования", — подчеркнул эксперт.

Новак также отметил, что для возрождения металлургической отрасли после окончания боевых действий потребуется финансирование в размере десятков миллиардов долларов.

Цены на медь в Украине в ноябре

Средние цены на 1 кг меди по состоянию на 28 ноября и согласно объявлениям пунктов приема металла, а также в зависимости от области, вида и состояния металлолома:

Киевская область — от 160 до 190 грн;

Винницкая область — от 150 до 160 грн;

Волынская область — от 140 до 175 грн;

Днепропетровская область — от 140 до 175 грн;

Житомирская область — от 135 до 165 грн;

Закарпатская область — от 135 до 165 грн;

Запорожская область — от 140 до 180 грн;

Ивано-Франковская область — от 140 до 170 грн;

Кировоградская область — от 140 до 160 грн;

Львовская область — от 140 до 160 грн;

Николаевская область — от 145 до 165 грн;

Одесская область — от 145 до 185 грн;

Полтавская область — от 135 до 175 грн;

Ровенская область — от 145 до 165 грн;

Сумская область – от 135 до 160 грн;

Тернопольская область — от 135 до 165 грн;

Харьковская область — от 145 до 185 грн;

Хмельницкая область — от 130 до 160 грн;

Черкасская область — от 140 до 170 грн;

Черновицкая область — от 145 до 165 грн;

Черниговская область — от 145 до 170 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько в ноябре стоит алюминий в Украине. Еще мы собрали цены на золото, латунь и чермет.