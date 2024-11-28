Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Цены на медь — какая стоимость цветных металлов в ноябре arrow

Цены на медь — какая стоимость цветных металлов в ноябре

28 ноября 2024 06:40
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Цены на медь и цветные металлы в Украине на 28 ноября 2024 года
Производство меди. Фото: ft.com
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Медь — это пластичный металл с характерным красно-оранжевым оттенком. Она обладает высокой электропроводностью и теплопроводностью, устойчива к коррозии и легка в обработке. Из-за большого спроса на этот металл в разных отраслях, пункты приема лома охотно принимают медные изделия, предлагая за них выгодные цены.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома меди в Украине по состоянию на 28 ноября.

Читайте также:

Интересные факты о меди

Медь — один из немногих металлов, используемых в своей природной форме. Это также один из первых металлов, освоенных человечеством. Первое использование меди датируется более 10 000 лет назад, а самое древнее медное изделие (медный кулон) было найдено во время раскопок на севере Ирака.

Медь легко образует сплавы с другими металлами, создавая новые материалы. На сегодняшний день учеными открыто более 570 медных сплавов, из которых более 370 классифицированы как антимикробные.

Крупные производители компьютеров используют медь для производства чипов. Это связано с тем, что по сравнению с другими металлами, такими как алюминий, медь имеет лучшую проводимость. Это уменьшает длину и ширину проводящего канала, что помогает обеспечить более высокую скорость работы и идеальную интеграцию схем.

В организме среднего человека содержится около 100 мг меди. Этот важный микроэлемент способствует синтезу белка и меланину. Дефицит меди отрицательно сказывается на здоровье, вызывая проблемы с костями, мозгом и нервной системой.

Медь также является одним из самых перерабатываемых металлов. Она может хранить до 90% своей первоначальной стоимости и считается одним из наиболее подходящих металлов для переработки. Приблизительно 80% меди все еще используется.

Какая ситуация с металлургией в Украине

Экономист Андрей Новак отметил интерес иностранных инвесторов к разным секторам украинской экономики, включая металлургию. Однако, по его мнению, реальные инвестиции в возобновление украинской металлургии со стороны зарубежных инвесторов станут возможны только после победы Украины.

"Только после этого можно будет оценивать масштабы восстановления украинской экономики и, соответственно, объем инвестирования", — подчеркнул эксперт.

Новак также отметил, что для возрождения металлургической отрасли после окончания боевых действий потребуется финансирование в размере десятков миллиардов долларов.

Цены на медь в Украине в ноябре

Средние цены на 1 кг меди по состоянию на 28 ноября и согласно объявлениям пунктов приема металла, а также в зависимости от области, вида и состояния металлолома:

Киевская область — от 160 до 190 грн;

Винницкая область — от 150 до 160 грн;

Волынская область — от 140 до 175 грн;

Днепропетровская область — от 140 до 175 грн;

Житомирская область — от 135 до 165 грн;

Закарпатская область — от 135 до 165 грн;

Запорожская область — от 140 до 180 грн;

Ивано-Франковская область — от 140 до 170 грн;

Кировоградская область — от 140 до 160 грн;

Львовская область — от 140 до 160 грн;

Николаевская область — от 145 до 165 грн;

Одесская область — от 145 до 185 грн;

Полтавская область — от 135 до 175 грн;

Ровенская область — от 145 до 165 грн;

Сумская область – от 135 до 160 грн;

Тернопольская область — от 135 до 165 грн;

Харьковская область — от 145 до 185 грн;

Хмельницкая область — от 130 до 160 грн;

Черкасская область — от 140 до 170 грн;

Черновицкая область — от 145 до 165 грн;

Черниговская область — от 145 до 170 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько в ноябре стоит алюминий в Украине. Еще мы собрали цены на золото, латунь и чермет.

деньги цены в Украине вторсырье медь металл

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Срочная новость

07:57 В Киеве раздаются взрывы — что известно

07:43 Энергетика Украины под массированным ударом врага, — Галущенко

07:39 Россияне нанесли удар по Волыни — введено отключение света

07:30 Забронируют ли работника, который в розыске в ТЦК — есть ответ

07:21 Пограничник убил командира в состоянии аффекта — решение суда

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко - 80x80

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко

07:01 В ПриватБанке выдают доллары старого образца — принимать ли

06:55 Выплаты семьям пленных военнослужащих — что нужно знать

06:40 Цены на медь — какая стоимость цветных металлов в ноябре

Эксклюзив

06:33 Возрождение судостроения в Николаеве — какие перспективы

06:30 Цены на кукурузу поймали нисходящий тренд — что происходит

Срочная новость

07:57 В Киеве раздаются взрывы — что известно

07:43 Энергетика Украины под массированным ударом врага, — Галущенко

07:39 Россияне нанесли удар по Волыни — введено отключение света

07:30 Забронируют ли работника, который в розыске в ТЦК — есть ответ

07:21 Пограничник убил командира в состоянии аффекта — решение суда

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко - 80x80

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко

07:01 В ПриватБанке выдают доллары старого образца — принимать ли

06:55 Выплаты семьям пленных военнослужащих — что нужно знать

06:40 Цены на медь — какая стоимость цветных металлов в ноябре

Эксклюзив

06:33 Возрождение судостроения в Николаеве — какие перспективы

06:30 Цены на кукурузу поймали нисходящий тренд — что происходит

06:40 Цены на медь — какая стоимость цветных металлов в ноябре

27 ноября 2024
Эксклюзив

22:37 Водоснабжение Николаева — когда в домах появится питьевая вода

16:07 Николаев завтра — как будут восстанавливать город

06:40 Сколько стоит чермет в Украине — цены на металлолом в ноябре

26 ноября 2024

22:37 Как в Одессе реагируют на обстрелы и тревогу — что изменилось

06:40 Золото снова дорожает — цены на драгоценные металлы в ноябре

06:30 В Украине падает стоимость пшеницы — цены на зерновые в ноябре

25 ноября 2024

17:15 Буковель на Новый Год — сколько стоит недвижимость на курорте

06:31 Экояйца — почему они столько стоят и чем лучше обычных

23 ноября 2024

06:20 Цена гектара земли в Украине — кто может купить и как это сделать

Text

00:08 Кривонос назвал сумму, потраченную на некачественные мины

27 ноября 2024
Text

17:54 Коммунальщик ответил, насколько изношен водопровод в Киеве

Text

17:50 Заявление Ермака о переговорах и помощь от США — эфир Вечір.LIVE

Text

14:39 Нардеп назвал преимущества создания рекрутинговых центров

Text

13:44 Коррупция среди ректоров — нардеп заявил о возможных арестах

Text

13:00 США принудят Украину к переговорам с Россией — эфир День.LIVE

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко - 80x80

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко

Text

12:31 Гончаренко сообщил о катастрофическом количестве бракованных мин

Text

11:11 Проблемы в Южной Корее повлияют на помощь Украине, — нардеп

Text

09:17 Киевляне просят отменить остановку транспорта во время тревог

Text

08:00 Британия объявила условия завершения войны — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

21 ноября 2024

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

18 ноября 2024

15:40 Что для водителей означает новый знак — белые круги на дороге

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету

22 ноября 2024

06:30 Эта информация под табу — что не имеют права спрашивать в ТЦК

25 ноября 2024

14:53 13-я зарплата в декабре — кто получит бонус к Новому году